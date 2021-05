Puntuación de los jugadores de Osasuna en el partido contra el Cádiz

Actualizada 12/05/2021 a las 00:02

Juan Pérez 1

Fue la gran novedad en la alineación. El meta disputó su segundo partido liguero esta temporada. Correcto y preciso con los pies. Pudo hacer más en el 3-2.

Nacho Vidal 1

Gris en la primera mitad, tanto en defensa como en ataque. Mejoró en el segundo acto, sobre todo, con la entrada de Roberto Torres al campo. Se entendieron bien.

Unai García 2

Regresó al once tras ser titular en Balaídos. Entró frío, pero mejoró como el equipo y ganó en seguridad defensiva. Trazó una buena diagonal, previa al 1-0.

David García 1

En la línea de toda la temporada. Seguro en defensa, atento al corte y ganador en duelos aéreos. Cometió un riguroso penalti por un manotazo al impulsarse.

Manu Sánchez 2

Cuarta asistencia del rojillo en 884 minutos de juego. Se le ve con confianza, sobre todo, en posiciones ofensivas. Sufre en tareas defensivas, pero también está aplicado.

Lucas Torró 2

Se erigió como el jefe en el centro del campo. Mejoró sus prestaciones en la segunda mitad, donde se sintió más cómodo con el buen juego del equipo.

Oier 1

El capitán regresó después de su sanción y tuvo una actuación más bien gris, sin apenas presencia. Se llevó varios golpes en disputas.Fue uno de los primeros cambios.



Javi Martínez 1

Tuvo algún destello pero no terminó de encontrar la continuidad en el juego. Una llegada suya al área, sorteando al portero, estuvo a punto de ser una clara situación de gol.



Rubén García 1

No se le vio fresco en la elaboración del juego, con demasiadas intermitencias para el alto impacto que se le presupone. No está siendo una temporada cómoda.



Chimy Ávila 1

Segunda titularidad tras la lesión. Comenzó en banda perdido y después, como segundo punta, no se entendió con Budimir en los espacios. Bajó a recibir mucho.



Budimir 3

Los números lo dicen todo. Siempre dispuesto en el área a rematar cualquier balón que le llegue. Fue nuevamente decisivo. Más argumentos para su fichaje.



SUPLENTES

Torres (2) Mejoró el juego del equipo. Puso centros, hizo remates y marcó.

Moncayola (2) Se notó su presencia muchísimo.

Jony (2) Vertical y profundo.

Gallego (2) Muy activo.

J.Cruz (-) Salió al final.