Siete jugadores de Osasuna tienen el futuro en el aire

Actualizada 03/05/2021 a las 06:00

La dirección deportiva y el cuerpo técnico están inmersos en la confección de la plantilla para la próxima temporada. Bien es sabido que Braulio Vázquez trabaja con antelación y, la permanencia asegurada, permite iniciar movimientos para anticiparse a otros rivales. De hecho, el primer nombre que salió a la luz esta semana fue el de Jesús Areso, que regresará sin coste alguno a Osasuna tras no renovar con el Athletic. Es un lateral derecho con presente y futuro.

Respecto a las salidas hay siete jugadores con el futuro en el aire. El guardameta Rubén Martínez termina contrato en junio -mes en el que cumplirá 37 años- y no hay visos de que continúe. Esta temporada ha jugado cuatro partidos. Sigue lesionado desde diciembre. Lejos de Osasuna parece estar Adrián López. A sus 33 años su carrera apunta al una competición más exótica como la India y hay contactos con el Mumbai City. El club debe valorar además si renueva a Roncaglia.

La parcela ofensiva rojilla sufrirá cambios sustanciales el próximo curso, si no siguen futbolistas como Calleri y Budimir. Por el croata hay una opción de compra de 8 millones y el argentino está cedido por el Maldonado, en manos de Stellar Gropup hasta junio. Hay que negociar. Por otra parte aparece Jony, cedido por el Lazio con una opción de compra de 5 millones. Su rendimiento no justifica el pago.

El que más opciones tiene de continuar es Manu Sánchez. Jugador y club ven con buenos ojos un nuevo año de préstamo y ahora será el Atlético quien deberá decidir sobre su canterano. Jonas Ramalho seguirá toda vez que el club ejecute la opción de compra de 500.000 euros.

Oportunidad para los futbolistas menos habituales y canteranos

Con la permanencia en el bolsillo, uno de los atractivos para este mes de mayo es ver caras nuevas dentro del equipo. Como ya sucediera ante el Valencia o Celta, Jagoba Arrasate puede dar entrada a futbolistas que hasta la fecha han tenido menos protagonismo. Es el caso de Roncaglia, Unai García o Ramalho. También de Javi Martínez, con tres titularidades en los últimos cinco encuentros. Será interesante comprobar si el técnico de Berriatua cita a algún futbolista de Osasuna Promesas, ya que el filial no tiene ningún objetivo clasificatorio en las tres jornadas que restan de la segunda fase. La cantera es un asunto que siempre está de actualidad y Arrasate ha mostrado clara su postura siempre que se le ha preguntado. “Por supuesto que contaremos con la cantera, porque es el mayor activo que tiene Osasuna. Hay que darse cuenta también de que los procesos son lentos y no hay que regalar nada. Lo de Javi es el máximo exponente de lo que estoy hablando”, expuso el técnico tras vencer al Valencia. No solo son palabras, también hechos, como ocurrió el curso pasado con Moncayola.

