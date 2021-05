La esperanza de ver a Osasuna en El Sadar

Actualizada 03/05/2021 a las 06:00

¿Habrá público en los estadios de Primera y Segunda División antes de que finalice la temporada? Es una incógnita que, a día de hoy, nadie puede despejar. LaLiga y los clubes trabajan de la mano desde hace semanas en un protocolo que permita el acceso de aficionados, como máximo, en las últimas cuatro jornadas ligueras. En lo que atañe a Osasuna sería abrir El Sadar ante el Cádiz (martes 11 de mayo, 19 horas) y Real Sociedad (22-23 de mayo). La opción era más real cada semana hasta que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, fue tajante en una entrevista reciente: “Si no hay certeza y sigue habiendo riesgo, no será posible. Cuando haya garantías y seguridad habrá público. No se trata de un criterio deportivo, sino sanitario”.

Incluso dentro del propio Gobierno central hay opiniones diferentes. La postura de Rodríguez Uribes fue suavizada por la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. “Se está trabajando en materia deportiva y cultural para la celebración de estos eventos”, confirmó.

En Osasuna no son ajenos a este asunto y ya tienen su libro de ruta hecho en caso de que El Sadar se pudiese abrir para la afición. Se habla del 25% de aforo, lo que en el renovado feudo rojillo serían 5.894 personas. Los socios, que pagaron a principios de temporada 80 euros por renovar su abono, tendrían prioridad sobre el público en general. La entidad navarra ya maneja documentos sobre cómo sectorizar El Sadar, los requisitos para el control de acceso y la restricción de movilidad una vez dentro del estadio. Incluso el club ya ha trabajado con un sistema informático, diseñado por LaLiga, para asignar los asientos disponibles y facilitar el reparto de localidades entre sus abonados.

Entre tanta incógnita, esta semana se antoja clave porque el Estado de Alarma finaliza el próximo domingo. En ese contexto, se esperan novedades desde el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Ministerio de Salud y la propia patronal.