Jon Moncayola y Lorena Herrera: misma pasión, mismo chuletón

Actualizada 13/04/2021 a las 07:54

Ella tenía 15 años. Él 12. Cada día, un taxi de Osasuna recogía a jugadores y jugadoras de pueblos de la Ribera e iba subiendo por la geografía foral hasta llegar a Tajonar. Marcilla y Garínoain eran paradas obligadas. Lorena Herrera, entonces una adolescente, se subía en la primera localidad. Tras algunas recogidas por Tierra Estella, el taxi se desviaba a por el pequeño Jon Moncayola. Han pasado diez años de aquello. Los caminos de Lorena y Jon se separaron. La rojilla se fue convirtiendo en la gran jugadora que es ahora, vital en el primer equipo femenino de Osasuna, y el rojillo debutó de forma inesperada con Jagoba Arrasate la pasada temporada, hasta llegar a ser una auténtica joya del primer equipo masculino. El pasado fin de semana, aquellos jóvenes que soñaban cada día en el taxi con defender el escudo, marcaron un importante gol. Y lo celebraron. Y ganaron un chuletón.

Así es. Néstor Pérez-Alfaro, ex entrenador de las categorías inferiores de Osasuna junto a Jonathan Unanua durante cuatro años (2016-2020), y colega de Jon y Lorena, es un bombero navarro de 38 años que, a pesar de haber dejado el club, sigue manteniendo una gran relación con todos los jugadores que han estado con él. Y entre ellos está Jon Moncayola. La gran complicidad entre ambos hizo que Néstor picara a Jon durante bastante tiempo para motivarle a marcar. Y llegó la apuesta.

“TRATO HECHO”

“Le iba picando: ‘No metes un puñetero gol’. Hasta que hace unas semanas le dije: ‘Si marcas un gol en las tres próximas jornadas te invito a un chuletón’. Me contestó que ‘trato hecho’”, recuerda Pérez -Alfaro. La primera parte de la apuesta estaba sellada.

Pero faltaba la otra parte. “Lorena se sumó después, vio mi publicación y me preguntó: ‘¿Conmigo no te atreves?’ La conozco de Tajonar de hace muchos años, de vernos por los pasillos, y desde entonces tenemos relación. También con Kakun Mainz, que se sacó el carné de entrenadora a la vez que yo. Entonces también nos apostamos lo mismo. Que si marcaba en los tres próximos partidos, le invitaba a chuletón”.

Pasaban las jornadas y ni Moncayola ni Herrera veían puerta. El domingo, Lorena ganó el primer chuletón, al marcar el 0-2 definitivo ante el Atlético de Madrid B en el minuto 89. “Ya estaba saboreando mi victoria, pero la puñetera de ella esperó hasta el final”, bromeaba Néstor.

Tres horas más tarde, empezaba el encuentro en el estadio de La Cerámica. Pérez-Alfaro se encontraba trabajando y viendo el partido por Internet cuando su hermano le llamó por teléfono: “’¡Has perdido el segundo chuletón!’ me dijo, y le colgué de inmediato, porque las imágenes me llegaban con tres minutos de retraso”. Efectivamente, Jon Moncayola, el niño del taxi, había marcado un golazo. “Lo celebró medio parque de bomberos”, reconocía Néstor, que está destinado en Oronoz. En cuanto acabó el partido, recibió el mensaje de Monca. “A pagar, c...” A Pérez-Alfaro le ha tocado invitar por partida doble, “pero a gusto”.

CELEBRACIÓN ESPECIAL

Lorena Herrera había cumplido antes con su parte. “Habíamos llegado Monca y yo al tercer partido sin marcar, pero yo metí en el 89. Cuando metió Monca le escribí a Néstor y me contestó: ‘Os habéis puesto de acuerdo para fastidiarme los chuletones’. Me pareció gracioso”. Lorena anotó el 0-2 definitivo. Moncayola, el 0-1 inaugural. De momento, no han hablado entre ellos. “Nos conocimos cuando íbamos en taxi a Tajonar. Yo tendría unos 15 años. Él era un mocoso. No hemos hablado después de esto, estaría bien, pero hemos perdido el contacto con los años”.

La celebración de Herrera fue muy especial, ya que recordó el gesto de Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid que ha provocado una ola de apoyos con el lema Misma pasión. “Fue algo espontáneo, pero también de rabia por llevar tiempo sin marcar y de sentimiento por este escudo. Después quise utilizar las fotos de los dos para aportar mi granito de arena. No tengo tanta repercusión como los jugadores del Real Madrid, pero creo que es un plus para animarla. Parece mentira que en el siglo XXI haya comentarios machistas por una celebración”.

Misa Rodríguez estiró su camiseta y puso su foto junto a la de Marco Asensio. Le llovieron tantas ofensas que retiró el mensaje. El apoyo fue tan masivo, incluidas grandes figuras del deporte, que se animó a poner de nuevo la foto. “Yo había visto el tuit y no le había dado importancia. Eran dos jugadores del Real Madrid sin más. Y al salir de trabajar, mi pareja me dijo lo que había pasado. Comenté con mis compañeras que no era ni medio normal”, reconoce Herrera.

A Lorena se le dan bien las dedicatorias, porque abrazó a su compañera María Blanco tras marcar. “La vi corriendo toda la banda y fue hacia ella. Es una gran persona y me ha apoyado mucho. Se lo merece”. Día de amistad y chuletón.