Con ustedes, El Sadar

Actualizada 09/04/2021 a las 07:35

La obra de El Sadar ha despertado gran expectación en los últimos meses. Pero, por culpa de la pandemia, los aficionados rojillos se han tenido que conformar con verlo en pantalla. Este jueves 8 de abril se rompió esa barrera. La emoción del primer día se apoderó del ambiente en El Sadar. 374 personas inscritas previamente estrenaron el estadio tras la reforma y ampliación. Admiración escondida entre mascarillas, comentarios, detalles y fotos. 22 grupos de un máximo de 17 personas dieron el pistoletazo de salida a las visitas guiadas que ha programado el club.

Los curiosos se habían acercado a ver la estética exterior de El Sadar, que ha cambiado lentamente. Ayer, en el interior, pudieron conocer todos los rincones del estadio con la presencia de un guía. Desde los vestuarios hasta las barras de bar instaladas en las esquinas pasando por las zonas de grada, los 46 palcos VIP, los nuevos baños o la sala de experiencias. El 8 de marzo de 2020 fue el último día con público en el estadio. Un año y un mes después parece otro. Más moderno, confortable y grande. Adiós a las columnas, a la escasez de baños, a la incomodidad de los pasillos, a las estrechas escaleras y al pobre servicio para personas con movilidad reducida.

El anillo superior impresionó a los socios y simpatizantes que recorrieron el templo rojillo. El aforo es de 23.576 espectadores.

El presidente Luis Sabalza acudió en la primera jornada. Junto al arquitecto Jaime Suescun, de OFS, explicó a los medios de comunicación los pasos que se han dado. Quedan remates para decir que el campo está terminado al completo. Por ejemplo, la adecuación de las cabinas de prensa y la señalética. El museo, junto a la tienda, es otro proyecto por hacer.

“Muchos me dicen que esto no es El Sadar y me enfado. Tiene el mismo espíritu. Podrá gustar más o menos pero creo que se ha conseguido que esta siga siendo nuestra casa”, dijo el presidente nada más entrar al recinto.

La nueva megafonía ya está instalada, al igual que el segundo videomarcador de 94 metros cuadrados. Tan grande como una casa estándar. Fue muy comentado. Como los baños, que se han multiplicado y renovado.

“Se puede ver desde dentro lo de fuera y también se ve el interior desde los aledaños. Nos gustaba esa idea”, explicó Suescun mientras la visita recorría el zócalo. “Tenemos aseos en condiciones, barras, puntos para instalaciones...”, añadió.

CÓDIGO QR PARA PEDIR

El zócalo del estadio se llenó de vida de repente tras largos meses de obras. En las esquinas ya están preparados los bares, donde es visible un código QR. El Sadar se ha adaptado a los nuevos tiempos. Por ejemplo: se podrá hacer un pedido desde el teléfono móvil mientras se presencia el partido para recogerlo en la barra. Hay pantallas que anunciarán los turnos por números.

HABRÁ NUEVAS TANDAS

Las personas que asistieron a El Sadar pasaron el habitual protocolo contra el coronavirus. Gel hidroalcohólico, control de temperatura y mascarilla FFP2 obligatoria. El cupo está completo en la primera tanda, que será hasta el viernes 16 de abril. En total se han inscrito 2.560 socios. Desde el club avanzan que próximamente darán a conocer nuevas fechas para celebrar más visitas.

Luis Sabalza: "Ha quedado un estadio moderno"

Luis Sabalza se mostró “satisfecho” por el resultado de la reforma de El Sadar pero “triste” por la ausencia de público. “Estoy muy contento con la obra. Ha quedado un estadio moderno, un estadio nuevo y al mismo tiempo manteniendo lo que es El Sadar”, comentó ante los medios en la fachada principal, donde se habilitó un micrófono. El mandatario descarta hacer una inauguración si no se pueden llenar las gradas. “Lo que hace falta es la afición, si no difícilmente podremos inaugurar el estadio. Si el campo se puede llenar haremos una inauguración aunque antes pueda entrar el 20-30%. Miraremos la fórmula”.

10 millones pagados

Sabalza habló sobre el calendario de pagos. “De 16 millones llevaremos pagados 10 este verano”. El presidente confía en poder abonar toda la cantidad “en tres años”. El club paga 3 millones cada temporada que está en Primera y destina el 25% de los traspasos.

"No ha habido sobrecoste en la obra, sino cosas nuevas"

El proyecto de 16 millones, aprobado por la asamblea para el endeudamiento, ha contado con otras actuaciones que han elevado el precio de la obra. Cuestionado por el coste, superior a lo previsto, el presidente descartó hablar de “sobrecoste” e incidió en que esas actuaciones han sido “cosas nuevas”. Se refiere a las butacas nuevas, las oficinas, la parte baja de Preferencia o la cubierta única. “La gente puede pensar que hemos gastado más dinero. El proyecto es el proyecto. Y ha costado lo que dijimos, 16 millones. No ha habido sobrecoste sino cosas nuevas. Y eso vale un dinero. Queremos explicarlo a todos los socios”, declaró.

“Diremos el gasto”

El club detallará próximamente el desembolso que ha hecho. “Todavía no hemos sacado la cuenta. Entre esta semana y la que viene vamos a sacar el total. Queremos explicarlo a todos los socios. Diremos cuánto ha supuesto”, repitió Sabalza sobre el gasto total.

"La visión ha mejorado una barbaridad y llama la atención la cantidad de baños nuevos"

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? “La cantidad de baños que hay”, respondió Manex Zubeldia, de 11 años. Y es que los aseos de El Sadar antiguo se habían quedado obsoletos en calidad y número. “Nos ha parecido muy bonito”, añadió el joven. “Antes se veía un poco lejos, ahora estamos más cerca. La visión ha mejorado una barbaridad. En vivo casi oyes chillar a la grada. He sentido emoción, ojalá podamos entrar pronto”, apuntó Agustín Zubeldia, de 45 años. Su localidad está en Tribuna Sur.

"Tenemos muchas ganas de estrenarlo en un partido y tras la visita todavía más"

Miguel Chavero salió impresionado de El Sadar. “Me ha parecido espectacular, ha cambiado mucho desde que vinimos el día del Espanyol hasta hoy. Lo he sentido al entrar al campo”, dijo este socio de 38 años que acude a Tribuna Sur. “La visión es muy buena. La grada de arriba me ha llamado la atención. Es un cambio radical. Pensaba que lo de arriba quedaría lejos pero no, se ve muy bien”, indicó. “Tenemos ganas de estrenarlo en un partido y ahora aún más”, expresó.

"Es espectacular por la verticalidad, la amplitud, los baños y las escaleras, que antes eran un peligro"

“Me parece espectacular, digno de un equipo como Osasuna”, opinó Eduardo Urabayen. “Impresiona muchísimo, las gradas verticales, la amplitud, los baños y las escaleras. Las de antes eran un peligro, no cabía el pie. El marcador me ha parecido brutal”. Urabayen se sienta en la parte alta de Grada Lateral y su familia se ha dado de alta en el nuevo anillo. “El césped se ve cerca, pensábamos que quizá quedaba lejos”, comentó.

"Una sorpresa muy agradable. Cuando esté lleno impresionará a los contrarios"

Javier Orzaiz destacó que el aspecto de El Sadar queda “muy bonito”. La visita fue una “sorpresa agradable” según contó el aficionado de 62 años que es socio de Tribuna Norte. “Cuando esté lleno creo que impresionará a los contrarios”, consideró. “Se está haciendo larga la espera, por la pandemia y por el retraso en las obras. Habrá que enterarse a ver cuánto se ha superado el presupuesto”, apuntó. Iker Orzaiz, su nieto de 8 años, fue claro: “Es muy bonito”. Le llamó la atención la vista a pie de campo.

Te puede interesar