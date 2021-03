Calleri: “Si volviera atrás no firmaría con el grupo empresarial”

Actualizada 22/03/2021 a las 06:00

Jonathan Calleri quiere seguir en Osasuna. El delantero argentino busca la continuidad que no ha tenido en su carrera, algo que reconoce abiertamente cada vez que habla. “No haberme asentado en un sitio es uno de los errores de mi carrera. Cuando me fui de Boca me vendieron a un grupo empresario el cual cambiaba rápidamente de club. No he encontrado un lugar porque no estaba bien en ese equipo por un descenso, o porque los dueños de mi pase pedían mucho dinero”, confesó en el medio argentino 90min.com.

Calleri no esconde que se arrepiente por haberse comprometido con Maldonado y Stellar Group, quienes son sus propietarios. “Es mi culpa porque cuando me fui de Boca firmé con un grupo empresario que sabía que esto podía llegar a pasar. Si volviera el tiempo atrás, no hubiera firmado con ellos”, admitió.

El delantero se muestra encantado de estar en Osasuna, donde está cedido hasta final de temporada. El club abordará su fichaje si logra la permanencia. “Me encontré un equipo que se adapta a mi juego, creo que encajo en el plan táctico que tiene el míster en Osasuna, en el que a veces jugamos con dos delanteros, a veces con uno, pero es un plan de trabajo con el que me siento identificado y puedo rendir”, declaró.

Sobre su pasado, Calleri afirma que Sao Paulo fue el lugar donde se sintió “más feliz” y no oculta su deseo de volver algún día a Boca Juniors. “Me encanta mirar fútbol y a Boca, o cualquier club en el que estuve, pero estoy feliz acá y trato de mirar hacia adelante, viendo si algún equipo me puede comprar. Mi sueño es vestir nuevamente la camiseta del club y disfrutar lo que es ese mundo”, comentó.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo