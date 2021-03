Moncayola, del barro a la élite en dos años

Actualizada 16/03/2021 a las 06:00

Hay futbolistas que están marcados desde edades tempranas. El club supervisa el rendimiento de todos y a los que ve con proyección, les hace un seguimiento especial para promocionarles deportiva y económicamente. El objetivo siempre queda claro, surtir al primer equipo de mimbres de la base.

El caso de Jon Moncayola es diferente. No era un jugador que tuviera esa perfil destacado en las categorías inferiores. Llegó a Tajonar en el segundo año de Fútbol 7. Era delantero. Se había hinchado a meter goles en la Peña Sport. Se curtió en el centro del campo, aunque en juveniles no gozó de muchos minutos. En el División de Honor acabó el ciclo siendo suplente. Por esta razón, Tajonar entendió que no estaba preparado para dar el salto al Promesas. Salió cedido en la temporada 2016-17 al Iruña de Tercera, entonces entidad filial. No se alejó mucho de la órbita del club.

Su progresión ha sido imparable desde ese punto. En el mercado de invierno, fue repescado por el Promesas de Amatriain para jugar en Segunda B. El equipo descendió y volvió a Tercera en la 2018-19, donde siguió creciendo con Castillejo. Arrasate no le había quitado ojo. Se lo llevó a la pretemporada y le hizo debutar en la primera jornada de la 2019-20. De repente, de Tercera a Primera.

Todo lo siguiente ha venido rodado. Suma 53 partidos en la máxima categoría y hoy en día es uno de los pilares del equipo por su potencia física y trato del balón rápido y eficaz. Moncayola tiene contrato hasta 2024 y 12 millones de cláusula de rescisión.

Javi Lerga, técnico del juvenil 2015: “Hacía el fútbol fácil a los demás. Jagoba vio lo que podía llegar a ser”



La clarividencia y físico de Jon Moncayola captaron la atención de los técnicos en Tajonar. En su etapa juvenil, Jon Moncayola tuvo problemas con las lesiones por su fase de crecimiento. Javi Lerga le dirigió en el División de Honor por aquel entonces. Ahora asegura que el de Garínoain es “el referente” del equipo con una “gran personalidad”. “Era un chico que hacía fácil el fútbol para los demás. Tenía capacidad de asociarse a uno o dos toques y el desplazamiento largo. Se le veía a muy pocos jugadores”, apunta.

“No era un chico rápido sino inteligente. Destacaba por su lectura de juego. Sabía lo que hacer sin mirar. Eso es muy difícil para la gente que juega por dentro. Le faltaba esa parte defensiva de intensidad pero la ha ganado con el tiempo. Tiene gran parte de culpa Jagoba”, señala Lerga, quien ensalza el papel que ha tenido el de Berriatua. “En Osasuna no es normal que haya este perfil de jugador, eso está en el haber de Jagoba. Tuvo más mirada a medio plazo, vio lo que podía llegar a ser y eso es fundamental en una estructura de club como la de Osasuna”.

¿Dónde está su techo? “Ojalá siga aquí toda la vida, pero en otro contexto... Para estar en la selección española sub 21 tienes que ser muy bueno. Son posiciones donde generalmente la presencia de Osasuna vienen en la parcela defensiva. El techo va a estar en la capacidad que tenga de exigirse”, analiza.

Txomin Nagore, 2º técnico en el Iruña 2017-18: “En pocos meses la Tercera División se le quedó pequeñísima”



Txomin Nagore se cruzó en el camino de Moncayola cuando se marchó cedido al Iruña en la temporada 2017-2018, ya que era filial. No contaba para el Promesas. El exrojillo era el ayudante de Javier Ortigosa. Se quedó impresionado desde el primer día. “Cuando vimos a Moncayola ya nos pareció un jugador diferente a lo que había. Ves cosas que otros no tienen. Demostró lo que es él. Aparte llegó con una humildad fuera de lo normal. Estaba agradecido, trabajó, entrenó y estuvo cinco o seis meses. Se merece todo lo bueno que le pase”, opina Nagore. “Jugaba como mediocentro y físicamente era muy poderoso, con un desplazamiento en largo muy fácil. Lo tenía innato. Filtraba muy bien balones interiores. Era tan poderoso que parecía que lo que hacía no le costaba esfuerzo. La Tercera División se le quedó pequeñísima”, cuenta. Nagore relata que Moncayola conoció ese “otro fútbol” que no se ve en juveniles. “Cuando te rodeas de jugadores buenos te haces mucho mejor. Y es lo que le ha pasado”, expresa sobre su meteórica progresión. “Ahora no podemos decir que ya lo veíamos, no vamos a ser ventajistas. Una cosa es jugar en Tercera y otra ser titular indiscutible en Primera e internacional sub 21. Son palabras mayores”. Además, Nagore destaca su “humildad” pese a los éxitos, lo que “dice mucho de la persona y de su entorno”.

Sergio Amatriain, técnico en el Promesas 2017-18: “Vimos que tenía más motor que cualquiera del Promesas”



Sergio Amatriain comenzó la temporada 2017-18 al mando de Osasuna Promesas con Jon Moncayola rumbo al Iruña. “Nosotros lo vimos los últimos partidos que jugó en el División de Honor, en realidad no era titular. Veíamos a un chico con buen desplazamiento, que tenía buenos fundamentos. Participaba poco. Nos dijeron que la siguiente temporada se iba al Iruña”, afirma Amatriain, ahora en la secretaría técnica de Osasuna. “Íbamos a verle los entrenamientos y algún partido. Vimos que tenía más motor que cualquiera de los jugadores que teníamos en el Promesas. En diciembre hablamos con Cata (secretario técnico) y le dijimos que tenía cabida. Lo subimos y contamos muchísimo con él. Tenía unas prestaciones de ida y vuelta que otros no tenían”, añade. Jugó el tramo final con el Promesas. Marca “las disputas y la contundencia” como aspectos a mejorar y que ya se veían entonces.

“Tengo mucha relación con Jagoba y Bittor. Ellos observan que tiene el fútbol, eso para empezar. Visión de juego, pase, desplazamiento. Y más allá de eso es que tiene mucho motor. Tienen altas velocidades en la progresión defensa y ataque. A nivel personal es muy normal, se lo ha tomado con mucha naturalidad. Cuando una persona es así, no se crece y sigue con la misma humildad generalmente la progresión se da por sí misma”, opina.

Santi Castillejo, técnico en el promesas 2018-19: “La clave es que demostró que tenía que jugar por delante de otros”



Antes de asaltar el primer equipo, Jon Moncayola estuvo a las órdenes de Santi Castillejo en el Promesas, quien sigue encabezando el filial. “Siento alegría, es un jugador que ha estado con nosotros. Se lo ha ganado desde abajo. No le han regalado nada. Viene desde Tercera, donde estuvo con nosotros, y ha demostrado que se puede llegar alto si haces las cosas bien”, dice orgulloso. “Cuando vengo y se me presenta la plantilla había centrocampistas. Y estaba Moncayola, pero no había hecho ruido porque había estado media temporada en el Iruña. Ya vimos que tenía cosas diferentes. Por ejemplo el tema físico, los datos del GPS eran los datos de jugador profesional. Y su manejo con la pelota. Le dimos galones a balón parado y en el manejo del equipo. Él lo llevaba con mucha naturalidad. Para un entrenador era fácil ponerlo”, expresa Castillejo, quien le otorga el mérito al futbolista. “Es un chaval muy normal y eso es en el fútbol a veces es lo anormal. Futbolísticamente, la clave es que él demostró que tenía que jugar por delante de otros. Siempre digo que lo único que hicimos fue ponerlo”, apunta. Por otra parte cree que su mejor versión con la pelota está por llegar. “Creo que puede dar más con balón. Aún no se ha soltado al cien por cien de lo que es Moncayola. Normal porque está con jugadores veteranos y de caché. Pero es que con balón es mejor de lo que ha demostrado”, asegura.

