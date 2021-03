La noche más emotiva de Xisco: marca un doblete horas después de fallecer su padre

Actualizada 09/03/2021 a las 09:25

El domingo por la noche trascendía la noticia del fallecimiento de su padre y el día después, marcaba sus primeros goles con el Alcorcón, equipo por el que fichó hace un mes. Xisco Jiménez vivió el partido más especial en Santo Domingo. Fue un ejemplo de entereza.

Trasladó a su entrenador, Anquela, que estaba dispuesto a jugar contra el Mirandés y el balear respondió con una de sus mejores faenas. Marcó dos de los cuatro goles de su equipo (4-0), que sale de los puestos de descenso. El primero fue de bella factura con una impresionante volea desde fuera del área que se coló por la escuadra. Sin duda, uno de sus mejores tantos de su extensa carrera.

El ex de Osasuna, que conserva muchos amigos en Pamplona, no pudo contener las lágrimas. “Xisco me dijo que su padre querría que jugase y que él tenía que jugar este partido. Eso no está pagado”, declaró su técnico tras el partido. Compromiso y profesionalidad.