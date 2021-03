Osasuna-Barcelona

Actualizada 05/03/2021 a las 13:31

Jagoba Arrasate ha apuntado en la previa del partido ante el Barcelona que Osasuna afronta la cita "con gran ilusión". El entrenador considera que el rival llega en su mejor momento de la temporada y marca como objetivo "poner el listón alto" para tener opciones de sumar.



Más jugadores disponibles. "El equipo llega bien, con más gente disponible. Es una gran noticia, salimos ganando todos. Esperaremos para la segunda PCR de Darko para ver si podemos contar con él. En función de eso daremos la convocatoria. Tenemos la garantía de hacer un once competitivo y cambios que cambien el guion del partido si hace falta".



El Barcelona. "Espero un Barça bueno, quizá en el mejor momento de la temporada. Han ganado en confianza. Parece que han dado con la tecla, vienen de hacer dos partidos buenísimos ante un Sevilla de entidad, aquí lo sabemos bien. Necesitaremos rozar la perfección, tienes que tener efectividad, presionar, resistir bien y a veces hasta cruzar los dedos. Por ilusión no va a ser".



La presión. "Tenemos que decidir cuándo vamos arriba, pero ellos salen de esa presión alta. Hay que alternar ese repliegue con el bloque abajo. Nos tocará hacer de todo, otra cosa es que salga bien porque enfrente hay un gran rival".



Marcaje a Messi. "Tenemos que hacer un grandísimo colectivo, creo en eso. Empezando por los de arriba y minimizar las virtudes del Barça. Para eso creo más en el bloque".



Menos presión por nos ser un rival directo. "Es verdad que la situación es mejor y parece que todo lo que sumes está bien. Tenemos 28 puntos, necesitamos más y cada partido es una oportunidad. Es difícil pero no imposible. 28 puntos no son suficientes. Nos exigimos a nosotros mismos, tenemos que poner el listón alto y luego si te supera el Barça es otra cuestión".



¿Mucho que ganar y poco que perder? "Tenemos mucho que ganar, pero también podemos perder. Lo afrontamos con ganas y convencimiento. Si estamos a un gran nivel podemos ponerle las cosas muy difíciles a todo un Barcelona. Tenemos mucho que ganar. Eso de que no perdemos nada no sirve".



Plantilla motivada. "Me alivia, me gusta, pero es un quebradero de cabeza y no es fácil gestionarlo. Pienso eso pero no todos los jugadores piensan lo mismo. Todos quieren jugar de inicio y está bien ser revulsivo pero quieren jugar más. Es una de las cosas que tenemos presentes los entrenadores, que el que entre esté enchufado y que él lo veo así también. El que sale ganando es el equipo, es una bendición más allá de que sea un problema".

