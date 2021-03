Actualizada 05/03/2021 a las 06:00

Ningún jugador en la historia le ha marcado tantos goles a Osasuna como Leo Messi. El argentino suma 23 en 19 partidos. Unos números asombrosos en el historial del rosarino. Los rojillos tendrán este sábado la complicada misión de frenar al ‘10’ azulgrana. Para ello, diez defensores de Tercera División explican cómo marcarían al culé.

Son los futbolistas de los nueve equipos menos goleados de la categoría en una clasificación que lidera el San Juan, con cinco tantos en contra, y sigue hasta el Murchante, con 17. Imanol Goicoechea, Unai Lacomba, Iñaki Perujo, Xabier Olite, Adrián Izco, Aritz Gil, Christian Laplana, Hasier Iriarte, Xabi Olóriz e Iván García toman la palabra para aconsejar a los defensores rojillos.

Imanol Goicoechea (San Juan): “El mal menor es que tenga que retrasar su posición”,

Imanol Goicoechea es un jugador fundamental en la defensa del San Juan, equipo menos goleado de la categoría con cinco tantos en contra. El lateral izquierdo suma esta temporada 1.039 minutos. “Lo primero dependerá de qué día tenga Messi. Si tiene su día es imposible pararlo. La clave es tener ayudas e intentar mantenerlo lo más lejos posible del peligro, del área. Cuanto más atrás tenga que bajar para recibir mucho mejor. También te creará peligro, pero será el mal menor. Otro tema es que nos centramos mucho en Messi, pero tienes a diez jugadores más que te la pueden liar. Lo difícil es eso, intentar pararlo sabiendo que hay más jugadores importantes”, relata el defensor verde.

Goicoechea tiene clara cuál es la cualidad principal que destacaría del argentino. “Se sabe adaptar muy bien a cada partido. Sabe leer muy bien cada situación. Puede apostar por el uno contra uno si lo requiere en ese momento, puede retrasar su posición para tener más incidencia y jugar en largo”.

Unai Lacomba (San Juan): “Intentaría taparle la pierna izquierda”

Unai Lacomba es central del San Juan. Ha disputado 1.009 minutos, en los que su equipo tan solo ha encajado tres goles. “Intentaría taparle la pierna izquierda para que saliese por la derecha, aunque también es muy bueno con la diestra. Estaría bien que recibiera lejos del área y de espaldas para que tuviera que jugar de cara y soltar el balón rápido. Aunque lo tuviera que tapar, sería una misión muy complicada. Lo han defendido de tantas maneras, ya sea zonal o al hombre, pero Messi ha seguido metiendo goles o dando asistencias. Si yo fuera el entrenador rival, apostaría por defenderlo como equipo más que al hombre”, explica el central.

Por encima del golpeo de balón, Lacomba destaca otra cualidad del argentino. “Lo que más destaco de Messi es su visión de juego. Lo tiene todo, pero su visión para generar ventajas para sus compañeros o saber colocarse en lugares del campo para recibir y ser determinante. Todo eso es lo mejor que tiene”, concluye.

Iñaki Perujo (Peña Sport): “Apuesto por líneas juntas y ayudas constantes”

La Peña Sport es el segundo equipo menos goleado de Tercera con diez tantos en contra. Iñaki Perujo es un central clave en la propuesta de Jauregi. Ha jugado 1.350 minutos. “La clave de Osasuna la vería en la manera de pararle en grupo. Equipo con líneas juntas y ayudas constantes. Hay que partir de la base de que Messi es imparable en un mano a mano. Aunque le pongas una marca individual te la puede liar. Como se suele decir, en situaciones así estás muerto”, desarrolla el defensor de 30 años que incide en un detalle. “La comunicación siempre es fundamental y más si te enfrentas a Messi y el Barcelona. Por todo ello, habrá que cruzar los dedos para que no tengan su día”.

Perujo destaca una cualidad del astro rosarino. “Tiene la capacidad de ver el fútbol antes que el resto. El golpeo de balón cualquier jugador puede tenerlo bueno, pero la capacidad de decidir un segundo antes que el rival solo la tiene Messi. Ve el fútbol antes que el resto”.

Xabier Olite (Ardoi): “Hay que estar muy encima, no dejarle pensar”

La gran temporada del Ardoi se está reflejando gracias a un buen trabajo defensivo. El jugador de campo que más minutos acumula es el central Xabier Olite, que suma 1.276. Ha sido titular en 14 partidos. “Hay que estar muy encima de él, no dejarle pensar. Si le dejas pensar, de una manera u otra te hará un gol o provocará un pase que acabe en gol o sea ocasión clara. Otro problema que se crea es que si lo marcas al hombre, tiene buenos compañeros. Muchos se centran en Messi, pero existen otros. He visto varios partidos en los que el rival le deja a Messi que se vaya por banda, para que no aparezca por el centro, pero aun así provoca peligro. Todo tiene su riesgo”, expone el defensor de 21 años.

Olite tiene clara la cualidad que resalta del rosarino. “Puede desaparecer 70 minutos, pero aparece y te resuelve un partido en el que no ha hecho nada. Entiende muy bien el juego. Me gusta mucho su manera de entender el fútbol”, se sincera.

Adrián Izco (Cantolagua): “Lo peligroso es que conduzca por la frontal”

Adrián Izco ha regresado al Cantolagua tras su testimonial paso por el Subiza donde apenas disfrutó de minutos. Bajo las órdenes de Javier Pascual Paski se ha erigido como un jugador importante en defensa. Suma 12 titularidades y 1.049 minutos de competición. “Esperaría a que me llegara la ayuda del banda o del mediocentro defensivo para intentar hacer un dos para uno y que no se pueda ir tan fácil. Lo peligroso es que consiga conducir por la frontal del área. Es lo que mejor se le da”, explica el defensor que recalca una idea. “Lo mejor sería defensa zonal y, en cuanto reciba Messi, que lleguen las ayudas. También hay que tener en cuenta que el jugador que esté encima debe ser muy físico porque sino no aguantará todo el partido defendiéndole”.

Izco no duda en destacar una cualidad del ‘10’. “Además de que es el que mejor conduce, sus pases son increíbles. Es el único jugador que puede dar ese tipo de pases. Su visión de juego destaca por encima del resto”, finaliza.

Aritz Gil: “Le dejaría pocos espacios para que no haga su juego”

El Pamplona es cuarto de su grupo y la gran temporada se sostiene en su solidez defensiva. Tan solo ha encajado 14 goles. Aritz Gil es un pilar clave en ese papel. Acumula 1.170 minutos en 13 titularidades. “Parar a Messi es un buen dilema. Para mí es el mejor jugador del mundo. Si tiene su día es complicado pararle. Le dejaría pocos espacios para que no pueda hacer su juego. También se le puede frenar a base de faltas, pero lejos del área. Si no le haces falta te la clava y, si le haces falta cerca de la frontal, también hay opciones de que la enchufe. La clave es estar pendientes de él y marcarle de cerca antes de que reciba. Insisto en que es una misión muy complicada, aunque con un marcaje al hombre es más probable incordiarle”, desarolla el joven defensor.

Gil tiene clara la cualidad del astro azulgrana. “Es muy decisivo. Tiene calidad suficiente para desequilibrar la igualdad con una jugada o gol. Es determinante. Parece que no está hasta que aparece, ya sea como goleador o asistente”.

Christian Laplana (Beti Kozkor): “Que Messi no entre en contacto con el balón”



El Beti Kozkor ha cimentado su notable mejoría clasificatoria en la solidez defensiva. El equipo de Lekunberri ha encajado 14 tantos este curso. En esa faceta destaca el veterano central Christian Laplana, más conocido como Celi. Ha jugado todos los partidos de titular, excepto tres, y suma un total de 1.195 minutos.

“Es la pregunta que todos nos hacemos desde que debutó tan joven. Me parece un jugador completo y que lo tiene todo. Hay que intentar que Messi no entre en contacto con la pelota. Soy de la filosofía de que pasa el jugador o el balón, pero nunca los dos. Por eso estaría bien apostar por un marcaje al hombre. Estar todo el rato detrás y con ayudas para que no se de la vuelta. Sería bueno enseñarle las garras desde el primer minuto para que vea que va a tener un partido duro”, bromea Celi.

Por encima de todas las cualidades, el defensor Laplana destaca “el regate” del astro argentino del Barcelona.

Hasier Iriarte (Valle de Egüés): “Hay que marcarlo por zonas y saber dónde está”

Hasier Iriarte es el cuarto jugador del Valle de Egüés en minutos disputados (1.130) y suma 13 titularidades de 15 posibles. Su regularidad ya viene de la pasada temporada donde jugó 26 de 27 partidos. Además, tiene un idilio especial con el gol. Este curso lleva dos y, el pasado, terminó con seis.

“En segundos te puede causar muchos problemas. Yo intentaría no darle espacio. En cuanto reciba, que un rival esté encima para no dejarle pensar. No pondría un marcaje individual, porque se puede perder un jugador, pero sí tenerlo marcado por zonas y saber dónde está. Si Messi baja al medio del campo, que los centrocampistas estén atentos. Si se queda rezagado en la delantera, que sean los centrales”.

El joven central azulón tiene clara la cualidad que destacaría de Messi. “Me gusta su manera de entender el juego y la facilidad de filtrar pases casi invisibles. También sabe apoyarse en su buen regate para salir de situaciones complicadas. Su zurda hace maravillas”.

Xabier Olóriz (Itaroa Huarte): “Aguantarle y muchas ayudas de los compañeros”

En un equipo que rota tanto como es el Itaroa Huarte, su defensor Xabier Olóriz es el que más minutos suma. “Messi es imparable. En el caso de que me tocara hacer algún plan táctico para poder pararle, está claro que intentaría alejarlo lo máximo del área. Así no puede golpear fácil. En el peor de los casos, aguantarle y muchas ayudas porque en situaciones de uno para uno es imparable. De cara a gol también es determinante y, aun a 30 metros de la portería, es también letal”, apunta el veterano lateral.

En cuanto al marcaje, Olóriz tiene sus dudas. “No estaría de más tener una persona fija con él, un marcaje individual, pero me decantaría por una defensa en zona”.

El central no duda en elegir la mejor cualidad de Messi. “Además del regate, me quedaría con la visión de juego. Es de los jugadores que más fútbol tiene. Maquilla todo eso con el buen regate y toque de balón, que es lo que más destacaría la gente, pero su visión de juego no la tiene nadie”, concluye.

Iván García (Murchante): “Apostaría por un marcaje individual”

A sus 34 años, Iván García es un jugador curtido en mil batallas que ahora defiende los colores del Murchante, club de su localidad, tras una dilatada carrera en la Peña Sport, incluso en Segunda División B. Este curso ha disputado todos los minutos posibles, menos uno (1.439). Su agresividad sana en el campo contrasta con lo bromista que es en el día a día. “Hay que intentar que no juegue. Pueden ponerle la vacuna y que tenga dolor de cabeza dos días. Si eso no funciona, soy partidario del marcaje individual. Incluso seguirlo hasta al baño. Ese tipo de marcaje se ha perdido en la actualidad. Si esto tampoco funciona... lo mejor es disfrutarlo. Disfrutar de cómo tira las faltas, conduce el balón, su regate... Y después del partido nos cambiamos la camiseta”, relata en tono bromista. “Es complicado frenarle porque en Primera está el VAR, que protegue a los buenos futbolistas”, recalca.

Iván García destaca de Messi el “golpeo de falta y la conducción del balón”.

Claves

Las cualidades que destacan cada jugador de Messi

Jugador / Cualidad que destaca

Imanol Goicoechea / Adaptación

Unai Lacomba / Visión de juego

Iñaki Perujo / Anticipación

Xabier Olite / Visión de juego

Adrián Izco / Visión de juego

Aritz Gil / Determinante

Christian Laplana / Regate

Hasier Iriarte / Visión de juego

Xabier Olóriz / Visión de juego

Iván García / Golpeo de balón

Goleadores contra Osasuna

Jugador / Goles marcados

Leo Messi / 23

David Villa / 13

Cristiano Ronaldo / 11

Samuel Eto’o / 11

José María Baquero / 10

Hugo Sánchez / 10

Todas las veces que se ha enfrentado Messi a Osasuna

Partido Fecha Resultado Goles

Barça-Osasuna 24/10/04 3-0 -

Barça-Osasuna 23/10/2005 3-0 -

Barça-Osasuna 10/09/2006 3-0 1

Barça-Osasuna 03/02/08 1-0 -

Osasuna-Barça 11/01/09 2-3 1

Osasuna-Barça 01/11/09 1-1 -

Barça-Osasuna 24/03/10 2-0 -

Osasuna-Barça 05/12/10 0-3 2

Barça-Osasuna 24/04/11 2-0 1

Barça-Osasuna 18/09/11 8-0 3

Osasuna-Barça 12/02/12 3-2 -

Osasuna-Barça 26/08/12 1-2 2

Barça-Osasuna 27/01/13 5-1 4

Osasuna-Barça 20/10/13 0-0 -

Barça-Osasuna 16/03/14 7-0 3

Osasuna-Barça 11/12/16 0-3 2

Barça-Osasuna 26/04/17 7-1 2

Barça-Osasuna 16/07/20 1-2 1

Barça-Osasuna 29/11/20 4-0 1