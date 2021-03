Darko Brasanac se exprime en su piso

Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

Darko Brasanac está aprovechando el tiempo en su casa mientras cumple con el confinamiento por ser contacto directo de un familiar contagiado por covid. A pesar de vivir en un piso y no tener las mejores condiciones, el centrocampista está aprovechando su terraza como puede para hacer ejercicios y no perder la forma, siguiendo las pautas que le dan los preparadores de Osasuna.

El objetivo es conservar la máxima forma posible para el día en que pueda salir de casa y estar presente en Tajonar. Según está contemplado, el serbio podrá entrenar este viernes con sus compañeros aunque todo depende del resultado de la última PCR.

Darko está confinado en su domicilio de Pamplona desde el miércoles de la semana pasada. Fue cuando le comunicaron el positivo de un familiar conviviente, por lo que debía estar confinado durante diez días hasta poder pisar de nuevo a la calle.

Lo hará en breve si vuelve a dar negativo en el último test pendiente. De momento han transcurrido las jornadas con normalidad y empleando el tiempo en trabajar en las condiciones que ha podido el balcánico.

SERIA DUDA PARA EL SÁBADO

Lo que no está del todo claro es si Arrasate le incluirá este viernes en la convocatoria para el Barcelona. No va a estar en mejor forma física después de este tiempo de aislamiento. Si no es así, volverá con plenas garantías para el siguiente encuentro contra el Valladolid.

El jugador se siente con muchas ganas de poder ayudar a su equipo en la parte final de la temporada. El ejercicio ha sido nefasto para él con dos bajas prolongadas en el tiempo por el hombro y el peroné, a las que se ha sumado este confinamiento. De los 25 partidos, solo ha podido jugar 6.

