"Aguirre no tenía demasiado cariño a aquellos jugadores del Sevilla, nos motivó"

Actualizada 22/02/2021 a las 19:13

Patxi Puñal, José Manuel Mateo y César Palacios vivieron en primera persona los Osasuna-Sevilla donde saltaban chispas. La rivalidad comenzó con un partido en El Sadar en 2002 que se decidió con un gol con la mano de Aloisi. Después se fue incrementando la tensión. Un partido de Copa con el césped nevado en Pamplona en 2003 que se fue a la prórroga y la batalla campal del Pizjuán en 2004 son episodios que se recuerdan. En 2007, se volvieron a cruzar en una semifinal de la UEFA para la historia. También contra el Sevilla se han celebrado grandes permanencias en El Sadar.

Los tres excapitanes han recordado para un proyecto documental llamado “Yo jugué en Osasuna” aquellos choques. Caparrós era el entrenador rival. Cristóbal Soria, ahora tertuliano de televisión, el delegado. Pablo Alfaro y Javi Navarro la pareja de centrales. Arriba, Antoñito era el picante.

Puñal se detiene en el de hace 17 años en Nervión. “El Sevilla se basaba mucho en lo físico. Tenía jugadores muy bravos. Nosotros no nos achicábamos. Recuerdo aquel partido donde no nos jugábamos absolutamente nada en Sevilla. Ellos sí (ir a Europa). Acabamos a palos”, señala Puñal. “Yo era muy consciente de la situación en aquel momento. Pensaba que podía haber sanciones para comenzar la temporada siguiente”.

“El partido se fue calentando. Con lo de Webó y aquellas historias que terminaron así”, relata el de Huarte, recordando la motivación que les insufló Javier Aguirre. “Aunque no te juegues nada, estás peleando. Recuerdo que Aguirre no tenía demasiado cariño a aquellos jugadores del Sevilla. Nos dio una charla en el hotel y en el campo de motivar. Yo tenía los pies en el suelo. No nos jugábamos nada y pensaba en hacer un partido digno. Pero salimos al 200 por cien. Una pelea que no veas. Aquello acabó como el rosario de la aurora”.

Mateo califica aquellos partidos “como un derbi”. “Me tocó vivirlos. Jugábamos contra la Real y el Athletic y eran derbis, pero entre que conocías la gente... Te gustaba ganar, claro. Lógicamente con el Athletic hay rivalidad, quieres ganar, porque la afición te aprieta. Pero los derbis con el Sevilla de Alfaro y Javi Navarro eran diferentes. A mí me tocaba marcar a Antoñito. Se creó una rivalidad”.

El chantreano ha visto recientemente imágenes de aquellos duelos. “Vi un resumen. Ese partido ahora lo habrían suspendido. Si en el campo tenía que haber siete jugadores mínimo, aquel día no hubiera sido posible. Estoy convencido. Con las reglas de hoy si dejan hacer lo que se hizo en aquel partido, acaba cuatro contra cuatro y hay que suspenderlo seguro".

Mateo comenta cómo ha evolucionado el fútbol desde su época. “Se ha perdido cierta dosis de agresividad. Agresividad bien nombrada. El fútbol de hoy es una maravilla verlo, por cómo ha evolucionado, pero a nivel de agresividad está demasiado limitado. Igual es por lo que traes tú de atrás y lo que has vivido, pero es verdad que echas en falta muchas veces eso que había antes”.

César Palacios también vivió esos primeros encuentro contra el Sevilla coincidiendo con el cambio de siglo. “En esos momentos hubo bastante tensión con el Sevilla, fueron partidos muy duros, tanto la Copa, la Liga, todo. Era un rival duro, incómodo, había muchísima rivalidad. Pero cuando juegas contra el Madrid es también lo que tú sueñas cuando eres jugador. Era jugar en grandes escenarios el Bernabéu, el Camp Nou, el antiguo San Mamés. Yo creo que hay rivales que solo estando en Primera merecen la pena todos”.