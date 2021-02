El Sadar abrirá sus puertas al público a final de temporada

Actualizada 20/02/2021 a las 06:00

Ha pasado casi un año desde que los aficionados de Osasuna no pueden pisar El Sadar. El 8 de marzo, en un encuentro ante el Espanyol, fue la última vez que el estadio acogió público. El recinto ya estaba siendo reformado y ampliado hasta los 23.576 asientos. La pandemia alejó a la hinchada del equipo y de ver de cerca los avances de unas obras que están a punto de acabar.

A final de este curso como tarde, los abonados podrán visitar el estadio si las condiciones sanitarias mantienen su tendencia actual. Osasuna tiene en mente programar visitas guiadas cuando acabe la Liga siempre y cuando no se abran los estadios antes con un aforo mínimo. No se descarta la presencia de público en las últimas jornadas del campeonato. Está en los planes de la patronal y los equipos. En todo caso, el templo rojillo abrirá por fin sus puertas.

En el último año El Sadar ha crecido en el anillo superior y ha cambiado su imagen radicalmente por fuera, algo que sí se ha podido apreciar en los aledaños. La cuenta atrás para conocer en vivo las instalaciones, especialmente en el interior, está activada.

UNA INICIATIVA DIRIGIDA A LOS ABONADOS

Todavía no se ha concretado la hoja de ruta para definir cómo se harán esas visitas. En el club tienen clara la idea y se pretende dirigir, de momento, a los socios de Osasuna. En total, son 20.465 personas, récord en la historia de la entidad pese a no poder disfrutar del fútbol en directo por la crisis sanitaria. Por tanto, los abonados interesados en acceder a El Sadar tendrán su oportunidad próximamente. En principio, a corto plazo, será un servicio que se dirija solo a los socios. La propuesta se desarrollaría al final de la actual temporada siempre y cuando no haya un giro radical en las condiciones sanitarias.

ORGANIZACIÓN EN SINTONÍA CON EL GOBIERNO

Osasuna tendrá que avanzar en el plan de la mano del Gobierno de Navarra para establecer los criterios. Todavía no se ha avanzado en esta línea. Hay buena sintonía entre las partes y se ve con buenos ojos lanzar el proyecto. Habrá que ver las restricciones que están en vigor en unos meses para concretar la forma de hacer las inscripciones, el número de personas que pueden reunirse, así como las condiciones.

COBRA FUERZA LA PRESENCIA DE PÚBLICO

En las últimas semanas, con la mejoría en los datos de la pandemia como premisa, está cobrando fuerza la posibilidad de un tramo final de Liga con un número reducido de público en los estadios. Tanto LaLiga como los clubes están por la labor de hacer real ese escenario para minimizar las pérdidas.

La devolución del dinero de los abonos genera otro conflicto. En Osasuna, por ejemplo, se estableció una cuota fija de socio de 80 euros. Si hay luz verde con aforo limitado se sacarán entradas a la venta para los abonados a un precio reducido. Lógicamente, si se puede acudir a El Sadar a ver los partidos, se replantearía la opción de las visitas al estadio. Las decisiones quedarán pendientes del momento en que llegue la medida -si es que llega- y el aforo que se permita en ese caso.

TRABAJO PARA ADECENTAR EL ESTADIO POR DENTRO

Cuando termine definitivamente la reforma y ampliación llegará el siguiente paso de dejar El Sadar en condiciones para albergar público. Por seguridad y por estética. Ya sea para acoger público en un partido o en el contexto de las visitas guiadas. Es decir, se limpiará sobre el terreno el impacto que dejan este tipo de obras, que en los próximos meses tendrá todavía remates por hacer.

La zona norte completa la colocación de la chapa roja

La chapa roja ya cubre todo El Sadar en la parte superior del zócalo. Los trabajos que se centraban estos días en la parte norte sellaron la fachada. Quedaban piezas construidas a medida para tapar especialmente las esquinas. La falta de suministro ha sido el principal obstáculo. En total han sido 1.200 unidades hechas en la empresa ArcelorMittal las que se han colocado. 850 van en la cubierta y 350 en el cuenco, lo que se sitúa entre el zócalo gris y la zona más alta del estadio. Sin embargo, todavía quedan labores pendientes.

Las letras encima de la cubierta

Paralelamente los operarios centran las actuaciones en la cubierta, donde falta por poner “Osasuna” en la zona norte y sur del estadio, donde ya son visibles en color blanco. Eso sí, solo podrá verse a vista de pájaro. Por ejemplo, en las tomas aéreas que suele captar la televisión en las retransmisiones.

A la espera del videomarcador

Todavía no se ha instalado el segundo videomarcador. Tendrá las mismas dimensiones que el que ya se ha colocado. La estructura está preparada y próximamente llegará la pantalla para ser instalada.

Megafonía y juego de luces

También queda por poner en funcionamiento la nueva megafonía, algo que requiere pisar el terreno de juego para poder colocar los equipos. Esa instalación lleva aparejada la posibilidad de activar el juego de luces como ya sucede en otros campos que tienen esta tecnología

Estructura para la cámara araña

El montaje de unos soportes en la nueva estructura de El Sadar permitirá ver la cámara araña que sobrevuela gran parte de los campos de la Liga. Se llama skycam y será una realidad ya la próxima temporada. La cámara se monta y desmonta en cada partido pero el sistema permanece.

Locales, museo y taquillas

El Sadar paulatinamente será equipado con locales de restauración, el museo y las taquillas. Estarán en la fachada principal del estadio.