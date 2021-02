Actualizada 02/02/2021 a las 06:00

El idilio de Borja Iglesias ante Osasuna sigue imparable. Encontró el camino del gol un año más tarde en El Sadar y este lunes salió del banquillo para resolver el partido con una gran definición ante Sergio Herrera. Fue el Borja Iglesias resolutivo por el que el Betis pagó 28 millones y que apenas ha aparecido en Sevilla. Casualmente, sí lo ha hecho ante Osasuna.

Dos goles en Liga lleva el espigado delantero bético, los dos ante los rojillos. Venía de marcar dos tantos en la Copa ante la Real Sociedad y ayer recargó más si cabe el depósito de moral ante una de sus víctimas propicias.

PUDO SER ROJILLO

En la temporada 2017-18, en el retorno de Osasuna a Segunda, Borja Iglesias pudo llegar a Pamplona. Con Quique González y David Rodríguez en plantilla, finalmente se unió Xisco Jiménez a la nómina de delanteros. Borja Iglesias tuvo una propuesta rojilla, pero prefirió apostar por el Zaragoza, donde vio más opciones de ser importante.

Firmó una temporada espectacular en La Romareda. Fue diferencial, como en la victoria 1-2 en El Sadar con un doblete que tuvo su sello. Ya en la primera vuelta le marcó a Osasuna en Zaragoza en el 1-1. Comenzó a gestar una pesadilla que todavía dura.

Borja Iglesias no se había cruzado en el camino hasta la pasada temporada, pero no vio puerta en el doble enfrentamiento. En esta ocasión, en la campaña actual, ha hecho pleno en la primera vuelta y en la segunda. Rompió la sequía de un año sin marcar primero y este lunes no perdonó ante Sergio Herrera. Ha marcado a Osasuna cinco goles en seis partidos.

Y eso que empezó desde el banquillo. Loren fue la apuesta inicial de Pellegrini, como en la primera vuelta. Borja Iglesias repitió la escena cuando solo llevaba cinco minutos en el campo.

“LOS GOLES EN LA COPA ME VINIERON BIEN”

Borja Iglesias destacó nada más terminar el encuentro que está “feliz” porque “de nuevo, gol y victoria” en un triunfo “sufrido” en el que concedió especial protagonismo al portero bético, Joel Robles.

Borja Iglesias comentó, en declaraciones a Gol, que el guardameta local “ha estado fantástico y ha permitido” al Betis “llegar al final con opciones de ganar” un partido en el que sus jugadores no han “estado finos, pero había que ganar tras los resultados de la jornada”.

“Sabemos que si somos sólidos, tendremos ocasiones. Estando juntos, evitamos muchos problemas”, añadió el ariete gallego. Autor de dos goles el pasado miércoles en los octavos de Copa del Rey, Borja Iglesias afirmó que lleva “tiempo entrenando bien, los goles del otro día vinieron bien” y el jueves asoman los cuartos coperos, un torneo que “ilusiona” y en el que el Betis desea “pelear hasta el final” para pasar.

