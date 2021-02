Osasuna quiere cerrar este lunes el fichaje de Ramalho

Actualizada 01/02/2021 a las 06:00

Osasuna intentará cerrar en la jornada de este lunes el fichaje de Jonás Ramalho para apuntalar su defensa. Este lunes a las 23.59 horas finaliza el periodo de fichajes de enero y el club tratará de conseguir el refuerzo, aunque es consciente de que no será fácil.

Nacido en Barakaldo hace 27 años, milita por séptima temporada en el Girona. Osasuna ha entablado conversaciones con el club catalán, a quien le ha hecho llegar una oferta. El jugador es partidario de cambiar de aires y competir en Primera de rojo.

Desde que conociera el alcance de la grave lesión de Roncaglia, la dirección deportiva se ha metido de lleno en el mercado. La idea es fichar a un jugador polivalente que cumpla el perfil de lateral derecho sobre todo y pueda actuar en otra posición, como la de central. Nacho Vidal no tiene recambio y los únicos centrales para Sevilla hoy son David y Unai García. Aridane, que ultima su vuelta, está lesionado y Raúl Navas se ha ido al Cartagena.

Osasuna ha estado en negociaciones en los últimos días también con el extranjero. Sabe que el mercado de invierno no permite una flexibilidad como el de verano. Busca un futbolista que no está llamado a ser titular sobre el papel, pero que ofrezca garantías cuando las circunstancias lo reclamen. Y todo, sabiendo que los clubes no quieren desprenderse de jugadores con los que cuentan a no ser de que haya un traspaso económico. Osasuna llega hasta donde llega.

Ramalho es la opción, aunque hay otras posibilidades que no se descartan. En el Girona, a pesar de estar en una categoría inferior, no está jugando. Osasuna ve que eso le puede beneficiar para que se facilite la salida. De momento, no hay nada claro. El club catalán cuenta con él a priori pero el mercado puede generar hoy más movimientos.

Osasuna le ha hecho saber su margen monetario. Tiene un margen estrecho sobre el techo de gasto, a pesar de que hayan salido Brandon y Navas. En la pasada ventana invernal, ya se entendieron para la cesión precisamente de Brandon.

Ramalho no juega como titular en Liga desde noviembre. Ha disputado 11 encuentros en Segunda. Tiene experiencia en la máxima categoría. Tras ser pieza clave en el ascenso con el Girona en 2017, compitió dos campañas. Después del descenso, ha seguido en el club. Suma 223 partidos en la élite.

Es internacional con Angola tras haber jugado en las inferiores de España. Se formó en las categorías inferiores del Athletic, con quien llegó a debutar en 2011 a las órdenes de Marcelo Bielsa.

