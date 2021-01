Roberto Torres, a un paso de los 300 partidos con Osasuna

Actualizada 23/01/2021 a las 06:00

Roberto Torres Morales (Arre, 1989) está escribiendo su nombre en la historia de Osasuna. Por encuentros disputados. Está a uno solo de llegar a los 300. Lo conseguirá si juega este domingo ante el Granada. Por goles. Lleva 53 en Liga, es el sexto que más ha marcado. Hay que sumar otro en Copa. Y por peso en el vestuario. Se lo ha ganado tras 10 temporadas. Está a punto de entrar de lleno en el selecto club de leyendas rojillas que han jugado al menos 300 partidos. 13 jugadores pueden decirlo, uno de ellos Oier Sanjurjo. A sus 31 años, Torres va camino de ampliar unos datos ya de por sí gigantes.

“En tanto tiempo las cosas siempre pasan por algo. Lo que he conseguido ha sido con mucho sacrificio y trabajo. Estoy muy contento y me quedan muchos años aquí, ojalá pueda subir en el ranking de partidos y goles de la historia de Osasuna porque eso es bonito. Quiero que sea en Primera, que es lo que cuenta”, reflexiona. Sobran las presentaciones, habla el protagonista.

2011-2012

“Después de trabajar duro, el debut fue bonito”

“Fue un momento en el que yo estaba haciéndolo bien en el Promesas y entrenaba con el primer equipo. Recuerdo que Mendilibar me dijo que iba a viajar con la plantilla. Se jugaba en Málaga y después la Copa en Almería. Fui como un chaval que no sabe dónde se mete. El Málaga tenía jugadores de mucho nivel como Joaquín, Cazorla o Isco. Tenía mucha ilusión. Pensaba que podía jugar pero si no sucedía tampoco importaba. Tengo un recuerdo bonito. Jugué 20 minutos, estuve más o menos bien. No llamé la atención para mal, que eso es importante en los inicios (risas). Después de estar trabajando duro jugué contra esos futbolistas que veía en la tele. Es bonito, pero lo difícil viene después”.

2012-2013

“Siempre recordaré mi primer gol”

“Recuerdo con cariño el primer gol, que fue en el último partido de la 2012-13. Fue mi estreno de titular en Liga, ya había jugado en la Copa. Nos habíamos salvado el partido anterior en casa contra el Sevilla. Ese día jugamos casi todos los menos habituales. Disfruté mucho porque el Madrid es un equipo que en el Bernabéu te deja tener el balón, están esperando para hacerte daño. En la segunda parte recibí un balón de Timor, me fui hacia dentro, creo que me marcaba Arbeloa, y con un tiro al palo largo conseguí mi primer gol en Primera con Osasuna. Lo recordaré siempre. Fue el primero y de los más bonitos que he metido, el escenario ayuda. El Bernabéu es el campo que más me ha impresionado por esas gradas tan verticales”.

2013-2014

“Empecé a ser importante, pero descendimos”

“El momento que queda marcado ese año es el descenso ante el Betis. Empecé a ser algo más importante, después de tres partidos haciéndolo bien cambiamos de entrenador y todavía fui más importante con Javi Gracia. Jugué todo menos cuando tuve que parar poque me rompieron el pómulo el día del Elche en El Sadar. Acabó la temporada de la peor manera posible. Estaba siendo importante en el primer equipo, marcando goles, y acabó de esa forma. Ganamos contra el Betis, se derrumbó la valla, hubo incertidumbre. Parecía que todo estaba montado para que fuera épico. Nos fuimos a Segunda. El Sadar nos aplaudió, algo que no es muy normal, pero tenemos la suerte de contar con una afición así. Recuerdo que fue un verano con dos caras. Me casé, pero cuando estaba de viaje de novios me mandaban todo lo que iba saliendo de lo que ha llevado a juicio a mucha gente. Es una pena que acabase así”.

2014-2015

“Fue muy duro en lo personal y el club revivió”

“La temporada empezó con muchas dudas. Recuerdo que nos fuimos de pretemporada a Inglaterra, con Urban de entrenador y Kibu de ayudante. No teníamos preparador físico, Juan Iribarren vino a echarnos una mano y fue un gran detalle por su parte. El club estaba a la deriva. Fue el momento que más gente subió de la cantera, como Merino, Berenguer, David García, Unai... Se apostó por gente que es Osasuna o que están fuera porque lo han hecho muy bien. Teníamos un entrenador que como jugador dio mucho. Las cosas no estaban saliendo y fue una pena porque era un gran técnico y buena persona. Llegó Mateo, para mí un entrenador impresionante. Pero cuando los resultados no acompañan es el que desaparece. Llegó Enrique (Martín). Ese año es el que más recuerdo. Lo bonito es acordarte de lo bueno, pero yo lo pasé muy mal. No estuve a mi nivel, pero tampoco al nivel que la gente quiere hacer ver. Fue muy duro en lo personal, se centraron en mí. Estaba donde quería estar y Osasuna es mi equipo. Hice coaching con Enrique Martín antes de que él fuera entrenador. El partido en Sabadell fue el partido en mayúsculas por todo lo que significó. Ese día se vio que Osasuna estaba muy vivo, la afición se volvió a enganchar a Osasuna. El club revivió por todo lo que supuso”.

2015-2016

“Crees que no vas a vivir otra vez esa celebración”

“La plantilla estaba llena de canteranos, recuerdo que en todas las alineaciones había 8 ó 9 y eso es precioso para un equipo como Osasuna. Es verdad que había jugadores con menos experiencia. Existía incertidumbre pero poco a poco funcionamos. Vi El Sadar ilusionado muchos partidos. Contra el Leganés, que metí de falta uno de mis goles más bonitos, logramos una victoria importante. Ese año fue muy bonito en todos los aspectos. Nos costó llegar al final porque quizá teníamos una plantilla más corta o menos experimentada, pero éramos un grupo de amigos que iba a muerte con lo que veía que podía conseguir. El playoff y la celebración fue emocionante. El triunfo en Girona, celebrarlo con la gente y ver la plaza del castillo llena. Era la primera vez que conseguíamos el ascenso. Son cosas que como persona de club o de Pamplona piensas que no lo vas a volver a vivir. Luego volvimos a ascender, pero es algo tan precioso que hace que esa temporada fuera de las más bonitas, aunque desde marzo tuve problemas de pubis. Lo arrastré mucho tiempo, pero yo quería jugar y había un entrenador que si yo decía sí él me ponía. No estaba ni al 50%. No me quería perder ese momento. Mi rendimiento bajó, pero no me arrepentiré nunca porque me lo pedía el corazón”.

2016-2017

“Un sufrimiento continuo en el campo”

“Temporada dura en cuanto a la persona, más que en el jugador de fútbol. Seguíamos muchos de casa, vino gente nueva, el equipo no funcionaba. Pero, por mucho que se decía, el vestuario estaba súper unido. Había un buen ambiente, como siempre ha sido aquí. Fue una pena porque echaron a Enrique y después con Vasiljevic el equipo no carburaba, seguían saliendo cosas extradeportivas, era todo convulso y un sufrimiento continuo en el campo. No conseguíamos ganar y te superaban fácil. Éramos los primeros perjudicados y que sufríamos y la gente te increpaba. Pero es entendible, quieren que rindas. Psicológicamente fue muy duro, quizá no tanto como en la 2014-15, que se centraron en mí cuando fue injusto. Ese año en Primera no estuve bien físicamente, pero no fui de los peores. Contento no me quedé, pero yo hice todo lo que pude. Destaco el momento en el Camp Nou. Perdimos, metí mi primer gol en ese estadio y justo después descendimos a falta de cuatro jornadas. Sales goleado (7-1) y se ríen de ti. Recuerdo el penalti de Mascherano, seguro que no lo hacían pensando que éramos Osasuna, pero te afectaba todo un poco más. Nos fuimos al hotel hundidos y luego llegó la confirmación de que descendíamos”.

2017-2018

“Se hicieron cosas bien, pero no dieron frutos”

“Empezamos muy bien. Venía un entrenador con mucha ilusión y ganas. El equipo cogió forma con los conceptos que quería Diego. Hasta Navidad jugué todos los partidos de titular. Estaba contento. A partir de ahí mi situación cambió de forma radical y a día de hoy sigo sin saber cuál es la razón. Pero el año siguió su curso, estábamos cerca del playoff, pero no pudimos alcanzarlo contra el Valladolid. Nos ganaron, se clasificaron ellos y subieron. Fue un año que todos pensamos que podía ser bonito. Apostaron por un entrenador joven, con ilusión, ganas y conceptos, pero no fuimos capaces entre todos de lograr al menos entrar en playoff. Hubiese sido un premio a una temporada de remodelación del equipo, con un proyecto nuevo, un director deportivo nuevo. Se hicieron muchas cosas bien al principio, tanto con Braulio como con Diego, pero luego no dio su fruto. Como momento destacaría el gol contra el Sporting porque le pude dedicar el gol a mi hijo Mateo, que nació unos meses después”.

2018-2019

“No creo que haya un año tan bueno como ese”

“Si me centro en pretemporada ya comenzó bien. Porque vino un cuerpo técnico nuevo, Bittor, Sergi y Jagoba. Necesitábamos un grupo humano, de personas normales. Fue un aire fresco brutal. El equipo no empezó bien en cuanto a resultados. Jugué al principio y luego estuve unos cuantos partidos saliendo desde el banquillo. Luego empezamos a tirar hacia arriba. Es increíble el poder de convicción que tiene la cabeza, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. No sé por qué. Y hacíamos muchas cosas bien para poder ganar, no era casualidad. Si nos ponen diez partidos más creo que los ganamos. Disfrutamos muchísimo. No creo que haya nunca un año tan bueno como ese en la carrera de ningún jugador de los que estaba. Hay muchos momentos. El primero que me viene es el gol al Málaga. No he metido el gol de la salvación ni el del ascenso, pero he marcado algunos importantes. El gol en sí creo que es el mejor de mi carrera y la victoria fue importante. El Málaga venía en racha, remontamos, la celebración con los del banquillo, de la grada... Una locura. También destaco el día que vimos el Albacete-Granada que hace que subamos, cuando recibimos la Copa en El Sadar... Escuchar el ‘We Are The Champions’ es emocionante”.

2019-2020

Permanencia clave en la historia del club

“Otro año bonito, clave en la historia de Osasuna. Teníamos el reto de mantenernos. Para el club económicamente era un alivio porque prácticamente sacaba la cabeza de donde estábamos. Se hicieron fichajes muy buenos también, acordes a la idea que tenía el equipo. El equipo funcionó muy bien. No recuerdo baches, que sería lo lógico en Primera por el nivel que hay. Es evidente que la temporada no se pudo celebrar bien por todo lo que estamos viviendo. Nuestra gente es la que lo vive con nosotros y no ha podido. Fue precioso, demostramos que tenemos nivel. Digan lo que digan seguimos en Primera y espero que por mucho tiempo. Me quedo con el gol al Espanyol (de penalti a lo Panenka). Ese día creo que el equipo queda prácticamente salvado. Nos puso con 34 puntos, el ambiente era especial, fue el último día con público, había cumplido los años el día anterior y después lo celebré con la familia. Luego nos fuimos a un confinamiento. En caso de no haber ganado le hubiésemos dado un millón de vueltas a la cabeza”.

2020-2021

“Queda mucho y creo que nos vamos a salvar”

“Ganamos en Cádiz concediendo muy poco o nada. Y en Getafe bajamos a la tierra, aunque no merecimos perder. Cogimos una racha de dudas, ante el Levante empezamos ganando y justo me lesioné cuando me encontraba bien. Ganamos al Celta o al Athletic el día del Centenario. Pero después empezamos una racha negativa. Hubo partidos muy malos, las cosas como son. Pero luego ha habido partidos buenos. Hemos merecido más de lo que tenemos, pero los merecimientos no valen nada. Sí se ha marcado un camino y tenemos que seguirlo. Veo al grupo convencidísimo de que lo vamos a sacar adelante. Necesitamos darnos una alegría. Como momentos, metí el último gol del viejo Sadar y el primero del nuevo, por decirlo de alguna manera, ante el Levante. Me gustaría meter el gol de la permanencia alguna vez, ya que después de tantos años no tengo algo así grabado con letras de oro. Si este año nos salvamos ya es la confirmación de que el club está plenamente asentado. Queda mucho y creo que lo vamos a conseguir. Vamos a afrontar cada partido con mucha ilusión”.

