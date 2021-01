Vicente Moreno "Ante Osasuna necesitamos un partido que roce la perfección"

Actualizada 15/01/2021 a las 17:42

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este viernes después de la sesión en el RCDE Stadium que contra Osasuna, su rival en la Copa del Rey este domingo, el equipo necesita "un partido que roce la perfección y poner toda su atención".

El técnico confesó que el encuentro ilusiona al vestuario catalán: "Jugar contra un equipo de categoría superior es algo que nos motiva, aunque no servirá como referencia para ver dónde estamos. Únicamente medirá quién pasa la eliminatoria, aunque si pasamos todo el mundo estará más feliz".

Vicente Moreno apuntó que el Espanyol no puede descuidar ninguna competición. "No podemos hacer un planteamiento entre LaLiga y la Copa del Rey que no sea flexible. Debemos buscar un equilibrio", señaló el preparador blanquiazul, que nunca ha escondido que la prioridad del equipo es lograr el ascenso a Primera.

En este sentido, el valenciano adelantó que hará rotaciones y mezclará futbolistas que han tenido minutos en LaLiga y en la Copa del Rey. "Nos hemos tomado el torneo muy en serio hasta ahora y no me paro a pensar dónde podemos llegar, solo me centro en poder pasar la próxima eliminatoria", apuntó.

En el plano personal, el entrenador se mostró muy feliz de poder disputar este torneo. "La Copa me gusta muchísimo. Antes veía fotos de entrenadores que lograron levantar el título y ganar uno con el Espanyol debe ser muy bonito", reflexionó el valenciano, con una gran trayectoria por ahora como responsable del banquillo periquito.

