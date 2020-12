Una alegría para despedir el año

Actualizada 31/12/2020 a las 06:00

La última vez que Osasuna logró la victoria esta temporada fue en una fecha señalada, el 24 de octubre. Los rojillos celebraron el Centenario por todo lo alto superando al Athletic en El Sadar (1-0). Hoy, el calendario también está marcado en rojo al ser el último día del año. Por ello, el equipo de Jagoba Arrasate quiere cerrar un curso convulso con una victoria frente al Alavés (16:15 horas).

Después de completar varios partidos nefastos en cuanto a sensaciones y resultados, Osasuna recuperó su mejor versión en Elche. Sin embargo, los fallos en defensa privaron a los rojillos de un triunfo que merecieron. Un pobre guarismo de dos puntos de 24 posibles han hecho que los navarros se hundan en la clasificación. Son penúltimos, aunque la permanencia está a tres puntos. Sabedores de la importancia del encuentro de hoy, el equipo regresó semanas después a su hogar, a El Sadar. Allí sorprendió el técnico de Berriatua con una convocatoria formada por 23 futbolistas con novedades. En la lista están jugadores como Darko Brasanac, aquejado de un golpe, y, sobre todo, Jony, lesionado en el Camp Nou hace justo un mes. Según su evolución hoy, el serbio podría ser titular. No así el asturiano, que no se espera que salga de inicio y cuya convocatoria ha sorprendido. Las bajas confirmadas son las de Iñigo Pérez, tras su expulsión en Elche, y Roncaglia, que no ha podido superar unas molestias musculares.

Así las cosas, las únicas variantes que se esperan respecto al Martínez Valero estarán en la zona de tres cuartos. Todo parece indicar que Jagoba Arrasate volverá a apostar por el sistema de Elche, que tan bien funcionó en la presión y verticalidad. Moncayola volverá a ser el ancla por delante de la defensa y en punta el concurso de Calleri parece claro, después de su notable actuación. Si el técnico de Berriatua cambia el sistema y recupera los dos delanteros, Budimir ganaría enteros en esta tesitura para acompañar al argentino.

Enfrente estará un Alavés que ya salió derrotado de El Sadar el curso pasado (4-2) en uno de los mejores partidos que se recuerdan en Pamplona. Sin embargo, los vascos llegarán con la moral alta después de vencer al Eibar y aumentar el colchón sobre el descenso. El técnico Pablo Machín tiene la duda de Rubén Duarte, con una contusión en la rodilla, y pierde por sanción a un fijo como Battaglia. Dos equipos vecinos y con semejante estilo que echarán un pulso por la permanencia en el último acto del año.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo