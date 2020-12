Jony: "Los jugadores cada vez entendemos menos la utilidad del VAR"

Actualizada 22/12/2020 a las 07:39

Jony Rodríguez ha dejado claro que cada vez "entiende menos" el uso que hacen los colegiados del VAR. El extremo ha salido al paso de un penalti señalado este lunes al Sporting de Gijón, club con el que dio el salto al fútbol profesional. El Leganés ha empatado ante el equipo asturiano en el último minuto desde los once metros tras un empujón muy leve.

"Teniendo el VAR, que piten el penalti que le acaban de pitar al Sporting, es una muestra más de que cada partido que pasa los jugadores entendemos menos su utilidad", ha escrito en las redes sociales el rojillo, que se recupera de una lesión muscular.

Jony ha aprovechado la ocasión para adjuntar la imagen del penalti que sufrió contra el Huesca esta temporada. Hay jugadas, que quedan a interpretación del árbitro, como la de hoy del Sporting, que no entiendo cómo no se cambia esa norma. Y luego hay jugadas tan claras en las que el VAR debería llamar y corregir al árbitro y no lo hace. Aún hay mucha confusión en el uso...", ha comentado.