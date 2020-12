Braulio (Osasuna) carga contra los árbitros: "Nos están faltando al respeto"

Actualizada 20/12/2020 a las 09:01

Braulio Vázquez cargó duramente contra los árbitros en el programa “Tiempo de Juego” de Cope en la pasada madrugada. El penalti no señalado a Calleri por un claro agarrón de Albiol con 0-1 en el marcador ha sido “la gota que colma el vaso”. En su opinión, el equipo debería llevar cinco puntos más en la clasificación.

“No es solo lo de hoy. El Villarreal juega fantástico. Nosotros cometemos errores. Errores de planificación, errores tácticos del entrenador. Todo eso lo asumimos. Pero te puedo hacer una lista como Mourinho. Esto viene de lejos. La semana pasada con 1-2 hay una mano clamorosa (en Valladolid). El del VAR debía tener prisa y no le apetecía ver la repetición en la última acción de la primera parte. Hay otro penalti clamoroso contra el Huesca a Jony. Hay otro penalti a Enric Gallego el día del Betis… No creo en la mala intención de los árbitros, pero sí creo que nos están faltando al respeto. Es muy fácil pitar a Osasuna. Lo digo como lo siento”, repasó el director deportivo de Osasuna.

Siguió mostrando un profundo enfado ante los micrófonos. “El penalti a Calleri… Se podía haber llevado la camiseta a casa. No la revisan. No entiendo que algunas acciones se revisen como el penalti hoy de Gayá con el Barça. No entiendo por qué las nuestras no se revisan o no quieren revisarlas”, dijo Braulio.

El gallego denunció además el comportamiento del colegiado del sábado en El Sadar. “Me da igual, lo voy a decir. Figueroa Vázquez, en una acción que está grabada, no es que la diga Braulio Vázquez, se dirige al banquillo y dice: me da igual quién sea, voy a expulsar a uno aunque me equivoque. Eso está grabado. Lo podéis ver. Él no sabía ni a quién. Pues nada. Luego se va con la sonrisa esa que tiene”.

Braulio insistió en que desde el club se entona “el mea culpa” y se hace “autocrítica”, aunque también recordó el infortunio de las lesiones. “Tenemos a nuestro mejor futbolista lesionado con dos cruzados que es el Chimy… Lucas Torró… Darko ha estado cuatro meses. Se nos une todo”, lamentó.

“Contra el Villarreal no es lo mismo ponerte 1-0 y quedarte con 10 que todo lo contrario. 1-1 y 11 contra 11. No entiendo”, continuó, centrándose en la roja que vio Aridane, en su opinión injusta. “Está a 30 o 40 metros y se está orientando hacia fuera. Juan Cruz haciendo la cobertura. No veo que sea ocasión manifiesta de gol”.

Braulio es defensor del VAR pero no sin “entender las interpretaciones”. “Se apaga la luz o no sé qué sucede con nosotros. Lo de hoy ha sido la gota que colma el vaso”, resaltó “Probablemente con 5 puntos más estaríamos en mitad de la tabla y tendríamos los mismos errores de planificación y los mismos errores de planteamiento de los partidos, y las mismas virtudes”.

