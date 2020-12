“Tomares y los pueblos vecinos están locos con la llegada de Osasuna”

Actualizada 14/12/2020 a las 06:00

No hay más que escuchar a su entrenador para palpar la ilusión del Tomares antes de enfrentarse a Osasuna en la primera ronda de la Copa. La cita histórica para este humilde club sevillano próximo a la capital será mañana en La Cartuja a las 19.00 horas. José Rafael Tubío González (Sevilla, 1981) atiende la llamada de este diario.



¿Cómo de ilusionados están?

Mucho. Pese a la pandemia, todo el mundo está encima. Nos hacen llegar ánimos por todos los medios. Por poner un ejemplo, el club ha hecho unas bufandas conmemorativas. El directivo encargado recibió 300 peticiones durante nuestro partido del sábado. Están desbordados. Tomares está volcada. Es la zona de Sevilla más poblada y hay muchos jugadores que son de los pueblos vecinos. Hay gente de todo Sevilla que está pendiente del partido. Están todos locos con la llegada de Osasuna. Si pudiera entrar público normal, no te exageraría que 10 o 15 mil personas hubieran ido seguro.

¿Cuántos aficionados habrá?

Es lo que nos está creando más dolores de cabeza. Nosotros queríamos jugar en nuestro campo, obviamente, para minimizar algo las diferencias. La Federación Española no lo aceptó. Había dos opciones. El Olímpico de La Cartuja o la Ciudad Deportiva del Sevilla, que también está bien. Nos dijeron, “podéis venir sin problemas a La Cartuja”. Somos un club modesto y no podemos asumir los costes que tiene para abrirlo, por ejemplo, para la selección española. Decidimos La Cartuja.

Pero...

El problema es que solo pueden entrar 400, es la normal general. De hecho, ayer jugamos en un pueblo de aquí y había 400 personas en el campo. Estaba a rebosar. Pero La Cartuja pide una cantidad de dinero que es inviable pagar con las entradas que vendamos para 400 espectadores. Solo para no incurrir en pérdidas tienes que venderlas a 150 euros. Eso no puede ser. Estamos intentando por lo menos que aumente el número de aforo permitido o que bajen el dinero de lo que piden en el estadio.

Y no queda nada para el partido.

La frase más repetida que recibimos es: “Mucha suerte. Oye ¿hay entradas?”.

¿Qué les pareció que les tocara Osasuna en el sorteo?

Voy a ser sincero. Estaba el componente emocional. Todo el mundo aquí es del Betis o del Sevilla, y hay chicos que han estado en esas canteras y han sido compañeros de jugadores de los dos equipos. También estaba un grande como el Atlético. Pero la ilusión se medirte a un Primera nos hacía no tener preferencias. Salió Osasuna y me gustó por varios motivos. Somos clubes parecidos de cantera y somos diferentes por el modelo de juego. Esto hará del partido más bonito. Las diferencias son las que son, pero si nos hubiera tocado un equipo como el Villarreal con más trato de balón, nuestro fuerte, no tendríamos opción de que se nos viera nada. Aquí, en el choque de estilos, se nos puede ver. Aparte, tengo bastantes amigos en Pamplona, y está el detalle de Osasuna con nuestro utillero. Lo ha reforzado más. Está la gente contenta y por si fuera poco, vamos a ser rivales en vuestro Centenario.

¿Cuál es su estilo de juego?

No lo voy a comentar para no darte pistas (bromea). ¡No tengo ningún problema! A nosotros nos gusta ser protagonistas con el balón, llevar la iniciativa. Pero tampoco nos gusta manosearlo. No somos el Betis de Setién o equipos de ese estilo. Tenemos gente con buen pie. En estas categorías es complicado tener este juego porque se castigan mucho los errores. Buscamos el ataque. Tenemos gente bastante buena por fuera. Después, hay muchos equipos que aquí te ponen balón largo y segunda jugada, y las peleamos igual.

¿Han visto mucho de Osasuna?

¡Hombre! Hemos visto hasta partidos de Osasuna B. Creo que el último que vimos fue contra el Multivera. Le remontaron. Iban 0-3 y en 15 minutos empataron. De Osasuna, sí. Vimos el del Betis y del Valladolid solo la segunda parte porque estuvimos entrenando. Supongo que tendremos mucha más información que Osasuna de nosotros. Sabemos quién está lesionado, quién está con mejores sensaciones... Lo tenemos todo lo controlado que está a nuestro alcance. Lo vamos a disfrutar, pero nos lo vamos a tomar muy en serio.

¿Qué jugadores le gustan?

Roberto Torres me gusta bastante. El Chimy me encanta. Delanteros de esos aunque no estén en racha de goles aportan mucho al equipo. Para Osasuna es perfecto. Jony, que también es baja, es otro futbolista que me gusta. Esos tres... Y Moncayola. Es joven y está asentado siendo todavía sub 21.

¿De Osasuna qué recuerdos tiene como aficionado al fútbol?

Soy un poco friki. Yo soy del 81. El primer recuerdo que tengo es aquel Osasuna del 87 o del 88 con Robinson y Sammy Lee, los dos británicos. Después el Osasuna de Urban. ¡Estuvisteis tan arriba! Y el de Aguirre. Pandiani, Webó... Ah, y Patxi Puñal y Miguel Flaño, grandes jugadores de la cantera. Siempre he seguido a Osasuna. Por jugadores que resaltaban o por ser un equipo tan atractivo en casa. Siempre gustaba verlo en El Sadar porque la afición estaba bien cerca de los jugadores. Más actual, por el pique con el Sevilla y la final de Copa del 2005 con el Betis.

¿Se ven con opciones de poder dar la campanada?

Sales por aquí por la calle y la gente sabe cómo está Osasuna en la clasificación. “Le ganáis seguro, si el Betis le ha ganado... Que es fácil”. Ya te pones serio y dices: “Pero, ¿qué me estás contando?”. A ese nivel no, pero la ilusión de que se alineen los astros o en un minuto dado se ponga el partido de tu lado está. Es evidente que los jugadores saben salir a perder en un partido. ¿Por qué no podemos aguantar y llegar al descanso igualados? Pero también podemos ir perdiendo 0-5. Lo tenemos claro. Nosotros no tenemos nada que perder. Lo principal es dar buena imagen. Vayamos 1-0, 0-0 o 0-5. Pero esa ilusión seguirá hasta que veamos que el resultado sea imposible. Si no tenemos esa ilusión, no tiene mucha gracia salir a competir.

¿Les ha impresionado entrenar en este gran estadio?

Estuvimos el martes. Han hecho una remodelación. Está muy bien. Si no es de los mejores césped ahora mismo de Primera, no estará muy lejos. De dimensiones, os hemos hecho un pequeño favor. He mirado que El Sadar tiene 105 por 67,5. La Cartuja es 105 por 68. Nos viene bien jugar en campo grande pero contra rivales de nuestra categoría. Nuestro campo es pequeño, 93 por 58. En largo no se nota tanto, Osasuna es un equipo que juega muy corto. En la amplitud sí, a la hora de bascular y tapar huecos. Se puede notar en las piernas cargadas. Muchos chavales han jugado en cantera en hierba natural, pero nosotros jugamos en artificial y campos más pequeños.

¿Es su gran sueño como técnico?

El año pasado estaba en la categoría más alta de infantil de Andalucía. Ahora ilusiona vivir esta experiencia. Hace seis meses mi reto sería asentarme en juveniles. Pero ahora, tengo la ilusión y aspiro a poder vivir entrenando siendo consciente de la dificultad. Me he formado bastante. He estudiado y he trabajado en algo que no era vocacional. Pero he tenido la idea de ir guardando si me llegaba la oportunidad de dedicarme al fútbol.

“Los jugadores cobran de 30 a 200 euros al mes”



Es la primera vez que Rafa Tubío dirige a un equipo sénior desde que hace dos décadas se sentara por primera vez en un banquillo. Experto en comercio internacional y logística, domina cuatro idiomas y ha vivido en varias épocas en el extranjero.

En un año ha pasado de dirigir a los infantiles del Tomares sevillano a comandar desde la pizarra el primer equipo del club fundado en 1976, el que milita en división de honor, la quinta máxima categoría. Es el líder del Grupo 1B con 15 puntos en 8 jornadas, con 15 goles a favor y 8 en contra. Criado en Aracena (Huelva) y residente en Aznalcázar (Sevilla) desde hace unos años, lleva en la entidad que se medirá mañana a Osasuna desde 2018.



¿Qué presupuesto tiene el Tomares?

Exactamente no sé. Pero si te digo 50.000 euros me puedo equivocar en 10.000 euros arriba o abajo (el presupuesto de Osasuna es 1.300 veces más).

¿Los jugadores cobran?

Nosotros cobramos, pero muy poco. Entre 30 y 200 euros al mes. De nuestra categoría somos de los equipos más modestos que hay. De hecho, lo primero que hice con los chavales al sentarme con ellos para ver si iban a seguir fue decirles eso. Al final, hay clubes aquí que tienen pasta y es fácil que les den el doble. Les dijimos que aquí dinero no les podíamos ofrecer y que entenderíamos que salieran. En nuestro club se le da mucho valor a la cantera. Convocamos juveniles prácticamente todas las semanas. Al entrenador se le trata muy bien en el club.

¿A qué se dedican aparte de ser aficionados al fútbol?

Una gran parte de la plantilla estudia. De los 25, hay 17 o 18 jugadores sub 23. En eso somos totalmente opuestos a Osasuna con la plantilla que tiene este año. De los que trabajan, tenemos a profesores, jardineros, fisios, trabajadores del campo... Yo soy la excepción. Salí de mi último trabajo el año pasado y decidí tomarme un año sabático para entrenar. Llevo entrenando desde el 99 en categorías muy bajas porque por estudios y trabajos era imposible. Este año me planteé dar un pequeño saltito y estar más centado en entrenar. Y justo ha llegado esta gran oportunidad de jugar la Copa del Rey.

¿Cómo es Tomares? Tiene 25.000 habitantes.

Era un pueblo dormitorio de Sevilla. Vino con gente con renta per cápita alta. Será el mayor de Sevilla y de los más mayores de Andalucía en este sentido. Tiene bastantes empresas. Hay compañías de agua que están establecidas ahí. Está el pueblo más tradicional y después las urbanizaciones que se fueron construyendo. Ahora solo se habla de Osasuna y del equipo de fútbol.

¿Para tanto es?

Llevan un mes así. Abuelos, abuelas, chicos... Tengo un sobrino de 5 años que no es de Tomares ni nada. Le pregunté qué le iban a traer los Reyes y me dijo: “Yo he pedido una bolsa del Betis, pero creo que me la van a traer del Tomares”. Está la gente loca. Además en plena pandemia tiene un efecto mental que rompe con todo, con eso de que no nos podamos ver. “Venga, nos agarramos a esta alegría y vamos a disfrutar”, piensa la gente. Esto es un hecho histórico. La muestra es cómo lo siente nuestro utillero.

Salió en un programa de televisión emocionado.

El club tiene 44 años y él lleva 38. Osasuna creo que tendrá un detalle con él (le ha prometido una camiseta a través de las redes sociales). Está en una nube. Es literal lo que dice. Es lo más grande que le ha pasado en su vida. El darle alegría a la gente así es un motivo para estar satisfecho con los cuatro meses que llevamos en el equipo.

