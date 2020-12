Actualizada 13/12/2020 a las 06:00

El Tomares sevillano se prepara para vivir su gran día. Su modesto conjunto de la quinta categoría del fútbol nacional va a recibir este martes a Osasuna con toda la ilusión del mundo (19.00 horas, Dazn). La pandemia frena lo que hubiera sido una fiesta histórica para este club humilde fundado en 1976.

El choque no se va a poder disputar en el Municipal de San Sebastián por no reunir las condiciones exigidas y será en un estadio de grandes dimensiones como el de La Cartuja. En este escenario se han jugado finales de Copa y partidos de la selección española, el último contra Alemania. También será la sede de la próxima Supercopa de España en enero y no en Arabia como estaba previsto.

El caso es que el Tomares podrá contar con aficionados en la grada aunque dentro de un aforo tan imponente de 65.000 espectadores. Según avanzó ABC de Sevilla, este partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey podría tener un máximo de 400 seguidores del conjunto tomareño.

La Real Federación Española de Fútbol ha autorizado al club para que puedan acceder al estadio hasta ese número. La entidad se encuentra en conversaciones con los responsables del estadio de La Cartuja, que serán los que tengan la última palabra.

Las nuevas medidas de restricción de la provincia de Sevilla, que se encuentra en Nivel 3, abre la opción a que el aforo sea de hasta 400 espectadores en los recintos deportivos abiertos y de un máximo de 200 espectadores en las instalaciones cerradas.

La principal causa por el que el campo del Tomares no es apto para jugar son las dimensiones del terreno de juego. “Exigen un ancho de 60 metros y el San Sebastián tiene 58. Hemos intentado por todos los medios jugar en nuestro campo, pero la iluminación tampoco era suficiente y tenía un alto coste instalar la que exige la RFEF y con muy poco tiempo para actuar”, se lamentaba el dirigente de la entidad Javier Falcón.

BUFANDAS A 10 EUROS

El Tomares ha sacado a la venta bufandas conmemorativas a un precio de 10 euros con la fecha grabada y el nombre de los dos contendientes, sus colores y sus escudos. A falta de una buena taquilla, será una inyección añadida.

La ilusión del utillero de 70 años que recibirá una camiseta rojilla



Una señal de la ilusión en Tomares, localidad de 25.000 personas, son las emociones que expresa Manuel, su emblemático utillero las últimas 38 temporadas. Recientemente fue invitado a un programa de Canal Sur que presenta Juan y Medio. “Va a ser histórico para mí. Tengo 70 años ya. Es lo más grande que me ha dado el Señor. Es lo más grande para mí”, confesó Manuel reteniendo las lágrimas en el programa ‘La Tarde, aquí y ahora’.

“Todo el pueblo está pendiente del partido. Me hubiera gustado el Atlético, el Sevilla o el Betis, pero Osasuna está muy bien. Esto es historia para el Tomares. Es un equipo de Primera”. El utillero señaló que se encarga de lavar la ropa, limpiar el vestuario y preparar el material. No pudo ocultar su emoción cuando le dijeron que el 15 de diciembre prestará todas las atenciones a Osasuna.

Al club rojillo le han llegado estas palabras de Manuel, que recibirá una camiseta el día del partido. “Es la gente humilde como tú la que hace más grande nuestro deporte”, le ha trasladado Osasuna en un bonito gesto.