La picota: puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Valladolid

Actualizada 12/12/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

El Valladolid remató seis veces y tres fueron gol. Cometió un absurdo penalti tras arrollar al defensor Joaquín. Realizó una buena estirada ante Marcos André con el 2-2.



Nacho Vidal 0

Aportó más profundidad que Roncaglia en su vuelta al equipo, pero no estuvo acertado en los centros al área. Terminó sufriendo y perdiendo fuerza física.



Aridane 0

No tuvo su noche. Falló especialmente en el cabezazo de Weissman, que le cogió la espalda, y no estuvo acertado en el primero. Bien en el juego aéreo.



David García 0

No transmitió seguridad defensiva en el centro de la defensa. Participó en el error del primer tanto. Sufrió ante los delanteros y por los espacios que dejó Juan Cruz.



Juan Cruz 0

Comenzó cometiendo fallos técnicos y de colocación. El Valladolid insistió por su lado y encontró huecos. Mejoró algo con el paso de los minutos.



Oier 0

Buena asistencia a Budimir en el primer gol. Trabajó sin balón, intentó llegar de segunda línea pero no está a su mejor nivel físico. El equipo lo nota.

Moncayola 1

Aportó fútbol en la propuesta de Osasuna. Bajó a recibir en zonas de creación y tuvo presencia en muchas fases del juego. Mostró criterio para dar velocidad a la pelota.



Torres 1

Marcó un buen gol con un zurdazo fuerte y certero llegando en carrera. Se asoció por momentos con Nacho Vidal y puso buenos centros. Intermitente.



Rubén García 0

No está rindiendo al nivel esperado pese a que en la primera mitad enseñó parte de su repertorio. Pero a cuentagotas. Se le vio con molestias en los minutos finales.



Budimir 2

Buen movimiento en el primer gol. No dudó en cabecear ajustado. Aparte, siempre fue un peligro constante. Tuvo el 1-3. Ganó duelos y dio presencia en el área.



Calleri 1

Trabajo constante. El delantero volvió a ser titular y formó una gran dupla con Budimir. Presionó con intensidad, se movió bien y dio frescura arriba. Perdonó el 3-3.



SUPLENTES

Darko (-) Apenas pudo aparecer en el intento final.

Enric Gallego (-) Altura en los balones colgados.

Kike Barja (-) No tuvo opciones para crear peligro.

Iñigo Pérez (-) Sin tiempo para poder aportar.