Si en la dura derrota frente al Real Betis de la semana pasada (0-2) fue Roberto Torres el que alzó la voz en un tono autocrítico, días después fue el turno de otro de los pesos pesados del vestuario. Esta vez el capitán Oier Sanjurjo apareció ante los micrófonos de Movistar para analizar en caliente un nuevo resultado adverso que hunde en la tabla a los rojillos. El estellés con rostro serio y dolido por el resultado resumió a la perfección el encuentro en su primera intervención. “No me encuentro contento por cómo ha ido el partido. Hemos empezado demostrando cierta fragilidad y, a raíz de eso, ha llegado el primer gol local. Después me ha gustado la reacción del equipo porque se ha repuesto bien. Hemos combinado, llegado y hemos disfrutado de varias oportunidades. Fruto de ello, el equipo ha llegado al descanso con ventaja”. Al término de la primera mitad el resultado era de 1-2 y, de hecho, el 1-3 estuvo a centímetros. “El inicio de la segunda mitad tampoco me ha gustado porque el equipo ha vuelto a demostrar fragilidad. Con tesón y corazón hemos buscado el empate y no ha podido ser”, resumió el centrocampista navarro.

Osasuna volvió a recibir tres tantos más en contra, un lastre defensivo que está condenando al equipo a las últimas posiciones. La fragilidad defensiva continuó frente al Valladolid. “Nos han buscado las cosquillas y han acertado. Nosotros hemos bajado un poco la energía y no hemos sido capaces de contenerles. En algunos tramos del partido, el equipo ha sido mejor pero han estado más eficaces”, insistió.

Oier Sanjurjo concluyó su intervención enviando un mensaje al vestuario, pero también a la afición rojilla que ya muestra su preocupación por el devenir del equipo. “Soy una persona optimista, positiva y que trata de contagiar eso en el grupo y el entorno. Debemos mejorar cosas, por eso estamos donde estamos, y hay que hacerlo ya”, zanjó el estellés.

Osasuna no volverá a competir en liga hasta dentro de ocho días cuando el Villarreal, tercer clasificado, visite El Sadar. Antes, una eliminatoria copera ante el modesto Tomares para que la plantilla recupere confianza.

