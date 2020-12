El Promesas falló en ambas áreas

Actualizada 07/12/2020 a las 06:00

Las esperanzas de Osasuna Promesas de puntuar ante la invicta SD Logroñés se esfumaron con dos tantos encajados en los 17 primeros minutos (2-0). El cuadro rojillo no dominó las áreas, lo cual le penalizó a tenor de la eficacia de la SDL. El Promesas fue más incisivo en la primera parte, el período en el que encajó los dos tantos, pero, tras el descanso, apenas se acercó a los dominios de Jero.

La falta de pegada riojana hacia el final impidió un marcador más amplio. Los pupilos del exjugador osasunista Albert Aguilá mostraron una eficacia plena. Sus dos primeras llegadas se saldaron con los dos únicos goles del duelo. En la primera de ellas, en el minuto 9, Álvaro se estrenó como goleador rojiblanco tras un balón de falta cabeceado por Ledo y mal defendido por la zaga.

El delantero, libre de marca, aprovechó el desconcierto de la reclamación de sus compañeros por una posible mano visitante. Ocho minutos después, Calderón la puso en el segundo palo y Javito marcó desde la frontal. El Promesas no se desesperó y volcó el juego a los dominios de Jero, pero éste se mostró imbatible. En el 26, despejó a córner un gran lanzamiento de Aranguren desde la frontal.

El mismo jugador lo volvió a intentar desde la distancia en el 39, y Jero, nuevamente, despejó. En la segunda parte, el Promesas lo intentó sin fe. Gabriel, de disparo manso, protagonizó la única llegada rojilla tras el descanso. En el 73, Imanol falló un mano a mano ante Iñaki Álvarez.

Dos minutos después, Calderón buscó el sombrero sobre el portero, que atrapó con fortuna. Pirri y Diego Esteban también perdonaron el 3-0.

Tras esta derrota, la tercera de la temporada, el filial rojillo se estanca con ocho puntos, tres más que los puestos de playout de descenso donde se encuentra el Izarra con cinco puntos.

Castillejo: “Nuestros errores nos condenaron”



Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas, compareció con rostro serio y consciente de que el filial rojillo desperdició una buena ocasión: “El partido quedó prácticamente sentenciado en los primeros minutos. Errores nuestros nos condenaron, porque remar luego a contracorriente en esta categoría es muy difícil”.

“Tuvimos nuestras opciones, pero la SD Logroñés jugó muy bien en la segunda parte, sin que hubiera situaciones de peligro a nuestro favor. Fue un partido en el que los 20 primeros minutos marcaron la diferencia y no supimos jugarlos”, lamentó.

Castillejo ofreció otros detalles acerca del duelo: “En la primera parte, por lo menos, estuvimos bien en ataque, no así en defensa. Pero si no los metes...”.

SD LOGROÑÉS 2

OSASUNA PROMESAS 0



SD Logroñés. Jero; Borja, César Caneda, Ledo, Chacón; Calderón (Xavi Puerto, m.93), Emilio, Javito (Pirri, m.80), Diego Esteban (Bilal, m.93); Imanol (Lacruz, m.80) y Álvaro (Rodellar, m.63).

Osasuna Promesas. Iñaki Álvarez; Endika, Aliaga, Herrando, Diego Moreno (Cárdenas, m.80); Dani Santafé (Kevin Soeiro, m.80), Iker Benito (Gabriel, m.68), Aranguren (Alvarito, m.60); Joel Rodríguez, Aimar y Córdoba (Velikic, m.68).

Goles. 1-0 (m. 9): Álvaro. 2-0 (m. 17): Javito.

Árbitro. Lou Ballano (Comité aragonés). Amonestó con la tarjeta amarilla al local Pirri y a los visitantes Dani Santafé, Gabriel y Velikic.

Incidencias. Partido disputado en el campo Mundial 82 con alrededor de 500 espectadores.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo