Brandon: "Por fin veo la luz al final del túnel"

Actualizada 05/12/2020 a las 21:17

Brandon Thomas ha querido compartir su alegría por volver a una convocatoria de Osasuna prácticamente un año después. Se marchó cedido al Girona en enero, se lesionó de gravedad la rodilla y este domingo volverá a vestirse de rojillo en El Sadar.

La pandemia retrasó su operación, que llegó en mayo. El delantero lleva semanas en la dinámica del grupo. "Para mí, en particular, ha sido un año difícil y lleno de aprendizaje. Me rompí el cruzado con afectación al menisco y he estado mucho tiempo sin poder hacer lo que más amo que es jugar a fútbol", ha escrito Brandon en las redes sociales sobre su experiencia.

"Por fin veo luz al final del túnel y me siento un privilegiado", ha añadido antes de dar las gracias. "Quiero agradecer de todo corazón a los servicios médicos y staff del Girona F.C y también al C.A Osasuna y sus servicios médicos por ayudarme, empujarme y creer en mí, estoy inmensamente agradecido y sin palabras por lo que han hecho", ha asegurado.

