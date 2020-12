La junta directiva de Osasuna trabaja por tener el control de la nueva asamblea

Actualizada 03/12/2020 a las 06:00

Este domingo se celebran las elecciones a compromisarios de Osasuna como está marcado cada cuatro años. La asamblea se tiene que renovar para el siguiente periodo y la pelea por conseguir los votos está servida.

La junta directiva se ha involucrado de lleno para obtener la máxima representación y alcanzar el control para sacar adelante los asuntos de máxima relevancia. Cada año son las cuentas y el presupuesto (se tumbó el de la 2018-19), pero no hay que olvidar cuestiones extraordinarias que se someten a debate y votación.

En los últimos años, han sido la recompra de El Sadar (2018, se desautorizó) o el endeudamiento para financiar las obras del estadio (2019, se autorizó). La nueva asamblea deberá decidir en el primer tercio de 2021 si se modifican los estatutos para que Luis Sabalza pueda optar a una segunda reelección en un año. Se necesitan dos tercios. Hay otros proyectos sobre la mesa a largo plazo como la recompra de parte de Tajonar.

La junta no es el único núcleo que ha confeccionado listas y está aglutinando apoyos. Hay otras corrientes que se están movilizando. Llamadas, foros, redes sociales, grupos de whatsapp... La campaña viene siendo una realidad desde hace unos días.

Debido a este choque de intereses cruzados, es lógico entender que este año se haya batido el récord de candidaturas. Hay 947 validadas por la junta electoral distribuidas en 12 millares. De cada millar (según el número de socio) serán compromisarios los 33 socios que más sufragios recaben. Y así se compondrá la asamblea: 396 elegidos más los seis directivos de la junta, los cien socios más antiguos que manifiesten de forma expresa su voluntad de ser compromisarios y los ex presidentes que sigan siendo socios.

LA POLÉMICA DE LOS DNI

Estas elecciones se celebrarán en la mañana del domingo, de 10.00 horas a 14.00 horas en el Navarra Arena. Pueden votar 11.815 socios, los que son mayores de edad y que tienen un año de antigüedad. Cada uno, a su millar. Vista la movilización, la participación será histórica. En 2016 fue de 919 socios.

Así será la votación presencial, pero también está abierta la vía por correo. Aparte del ordinario con dirección postal, se ha habilitado un buzón precintado de Correos en El Sadar para dejar la papeleta. Es una forma de evitar aglomeraciones. Para ello, es necesario una fotocopia del DNI con una firma original. Aquí es donde se ha generado polémica hacia la junta sobre las llamadas a socios para pedir el documento y gestionar su voto en una lista ya hecha.

Incluso, una socia, Amaya Zarranz, denunció en Onda Cero que se había sentido engañada porque le habían pedido el DNI para promocionar la reforma de estatutos que abriera la puerta para que Sabalza optara a la reelección cuando el fin era utilizarlo para votar la lista hecha.

Luis Sabalza confirmó este miércoles que está habiendo movimientos para conseguir los votos, también desde la junta, pero negó que se esté manipulando. “Cuando a uno le pides el DNI, le preguntas: ‘¿Vas a votar de forma presencial o por correo?’ ‘Por correo’. ‘Vale. ¿A quién?’ Le dices y dice: ‘Me parece bien’. Te da el DNI y lo mandas”, explicaba el presidente.

También están los socios que se han dirigido a la junta. “Otros me han pedido y yo les he dicho que en la papeleta en mi millar está fulano, mengano o Fidel. Así es cómo funciona. Nadie da un DNI con una firma para que hagas lo que quieras. Por favor seamos serios. La gente que da el DNI sabe qué hace y a quién va a votar”.

Asimismo, ha habido voces críticas por haberse presentado a las elecciones de compromisarios los directivos, el gerente, director general y algunos empleados, así como empresas de patrocinio y hasta una agencia de representación de jugadores.

SABALZA: "PARECE QUE NO PODEMOS PEDIR EL VOTO"

“Lees las redes sociales y parece que la junta directiva no se puede presentar o no puedo decirle a un amigo que me vote. ¿Qué pasa? ¿Que solamente se pueden presentar aquellos que no quiere que esté esta junta directiva?”. Luis Sabalza mostró este miércoles su descontento ante las críticas que está recibiendo por la movilización de la junta directiva para recabar apoyos y obtener una representación importante en la nueva asamblea.

“Vamos a ser serios”, repitió en varias ocasiones a las preguntas de los medios de comunicación tras recibir, Osasuna, la Medalla del Parlamento de Navarra. “Se ha presentado todo el que ha querido y ha dado el DNI para avalar la candidatura todo el que ha querido. Se puede votar por correo, ¿no? Hay una norma. Das el DNI y votas a quien quieras. Si alguien que se sintiera presionado y ha dado un DNI y piensa que está equivocado, vota por correo y lo anula. No le demos más importancia. Me gusta que se hayan presentado más de 900. Es muy bueno eso. Pero todo el que se presenta quiere salir y todo el que quiere salir hace su campaña”.

CON FUERZAS PARA SEGUIR

Sabalza confirmó que su deseo es seguir como presidente. Ahora bien, los estatutos se lo impiden porque solo permiten una reelección. “Me preguntaron, ¿a ti te gustaría seguir?’ Y dije: ‘En este momento tal y como estoy de fuerzas, de salud y de ánimo, sí’”. ¿Se puede? No. Los estatutos lo prohíben. ¿Qué hay que hacer? Modificarlos. ¿Quién los modifica? Los socios compromisarios. Mucha gente me ha dicho. Luis, preséntate. Y digo siempre lo mismo, hay que modificar los estatutos. Es cuestión de los compromisarios. Todavía no se ha llevado este asunto ni será en la asamblea de este año. La gente une cosas”, señaló.

Sabalza negó que ahora mismo se esté pidiendo directamente el cambio de estatutos. “Las elecciones a socios compromisarios no son un plebiscito a Luis Sabalza. La gente quiere participar, pero parece que todo lo que hace la junta directiva lo hace mal. Creo que hemos hecho muchas cosas. Es humano que nos hayamos equivocado, por supuesto. Nos han criticado porque íbamos a hacer la reforma total, nos han tirado los presupuestos, no sabemos todavía por qué. De los pocos equipos que con una pandemia, hemos logrado dar beneficios”.

El presidente justificó que sus directivos se presenten a las elecciones y recordó que con su mandato se limitó el voto delegado del que se hacía un uso indebido en tiempos de Izco y Archanco. “Hace cuatro años se presentaron y nadie dijo nada. Si la junta directiva lo deja, dejarían de ser socios compromisarios y ellos quieren serlo”.