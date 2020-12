Sabalza: "Las elecciones del domingo no son un plebiscito a Luis Sabalza"

Actualizada 02/12/2020 a las 17:35

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha comentado tras el acto de entrega de la Medalla del Parlamento de Navarra que las elecciones a socios compromisarios que se celebran este domingo “no son un plebiscito” hacia su persona.

“Siempre he respondido lo mismo, no voy a cambiar de discurso ahora. La verdad solo tiene un camino”, ha dicho sobre la posible extensión de su mandato como presidente, algo que no permiten los actuales estatutos y que deberían ser modificados por lo socios compromisarios.

“Se ha podido presentar todo el que ha querido y ha dado el DNI para avalar esa candidatura el que ha querido. No le demos más importancia de la que tiene”, ha comentado en torno a la polémica generada por el sistema de voto por correo establecido por la junta directiva en las elecciones a socios compromisarios.

Sobre los 947 candidatos presentados a compromisarios, Sabalza ha resaltado este dato como algo “muy bueno. Todo el que se presente hace su campaña porque quiere salir”.

En el aspecto deportivo, el navarro ha declarado que “no hay que ser pesimistas, salvo el partido del otro día con el Barcelona que no fue muy brillante, hay que tener en cuenta qué tres partidos hemos tenido: Atlético, Sevilla y Barca".

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo