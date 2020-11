Puntuación de los jugadores de Osasuna contra el F.C. Barcelona

Actualizada 30/11/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

Evitó varios goles del Barcelona con alguna parada de mérito. Atento por alto y rápido para salir de su área. No pudo hacer mucho en los cuatro tantos azulgranas.



Nacho Vidal 1

Regresó al once titular para ocupar el carril derecho en el sistema de tres centrales. El Barça monopolizó sus llegadas por su banda y sufrió con Jordi Alba.



Unai García 1

Su mejor acción fue salvar un gol sobre la línea cuando el partido todavía iba empate a cero. Superado por la movilidad de los atacantes del Barcelona.



Raul Navas 0

No había jugado desde la tercera jornada ante el Levante. Acusó su falta de ritmo frente a jugadores que son determinantes en la escuadra catalana.



Roncaglia 0

De los tres centrales, ocupó el perfil izquierdo. Comenzó fuerte con internadas por banda, pero se diluyó con el paso de los minutos. Llegó tarde a varias acciones.



Jony 1

Estuvo sobre el campo 23 minutos y se retiró por una lesión muscular. En ese tiempo creó el mayor peligro rojillo con centros peligrosos al área.

Oier 1

El capitán no logró sostener el centro del campo de Osasuna. Estuvo errático y lento en la presión. Perdió un balón en la segunda mitad que terminó en el 3-0.



Moncayola 1

Quizá el mejor de Osasuna en el Camp Nou. Robó balones, acertó en el primer pase y hasta se atrevió con un lanzamiento desde campo propio que casi sorprende.

Iñigo Pérez 1

Formó en el centro del campo. Ayudó en tareas defensivas y trató de dar identidad al juego rojillo. Fue el encargado de botar las faltas. Terminó sustituido.

Ruben García 0

Desaparecido. Tuvo poca presencia y apenas contactó con el balón. El atacante valenciano ha comenzado la temporada lejos de su mejor versión y Osasuna lo nota.

Budimir 1

Fue un islote en ataque. Sin embargo, disfrutó de dos ocasiones en las que pudo anotar. Superado por Lenglet y Mingueza, los centrales de ayer culés.

SUPLENTES

Juan Cruz (1). Salió por Jony para ocupar el carril izquierdo. Sin profundidad.

Torres (1). Tuvo un remate al poste.

Darko (1). Regresó tras su lesión.

Barja (1). Dio movilidad.

Gallego (-). Sin tiempo.