Actualizada 26/11/2020 a las 09:49

Diego Armando Maradona estuvo en El Sadar dos veces y no fue capaz de demostrar su condición de número uno. El apoyo de los más de 20.000 rojillos y un equipo decidido no dieron opción a un Barcelona incapaz de asustar a Osasuna en la ciudad de Pamplona.

La primera vez que el argentino visitó Pamplona fue el 1 de mayo de 1983 en un partido en que los rojillos lograron, con un 1-0, la permanencia en Primera División. ‘Osasuna mereció su final feliz’ titulaba la crónica del Diario de Navarra.

Los días previos a este primer encuentro estaban todas las miradas puestas en Javier Castañeda, quien iba a ser el encargado de marcar a Maradona. Estaba decidido a no dejarle jugar y así lo cumplió. Era uno de los partidos más importantes de la historia de Osasuna, si no lograba la victoria descenderían a la Segunda División. Cumplieron con creces el objetivo y la clave estuvo en el central madrileño, quien se anticipó a sus acciones y a la posibilidad de que recibiera un balón.

“Osasuna ha jugado como nunca y he puesto todo lo que tenía que poner”, contaba el argentino al final del partido. En el lado contrario, el mundo osasunista estalló de alegría, aficionados saltando al césped y el protagonista del encuentro posando con Maradona, a quien le había ganado la partida.

Se repitió el mismo resultado en septiembre de ese mismo año pero en casa de los azulgranas y con Osasuna enfrentándose por segunda vez al argentino. Un partido en el que el Barcelona no dio su mejor versión pero que supo aprovechar las oportunidades. Castañeda, de nuevo, hizo bien su trabajo intentando no darle opción a Maradona.

OSASUNA BARRIÓ AL BARCELONA

La segunda vez que Maradona visitó Pamplona, en enero de 1984, tampoco logró la victoria. Fue un contundente 4-2 con goles de Iriguíbel, Echeverría, Rípodas y Martín. En el minuto 50 ambos equipos se quedaron sin un jugador por una entrada desafortunada de Echeverría sobre Urruti que hizo que se enfrentaran y acabaran expulsados.

Maradona llegaba al partido de una lesión y su rendimiento estaba en duda, aun así generó poco peligro y más allá de marcar dos goles de penalti, no pudo superar a un Osasuna pletórico y apoyado por 26.000 espectadores. ‘El Pelusa’ dejó historia en Pamplona, no pudo con los rojillos y conoció la fuerza explosiva de El Sadar. Una afición que le recordaba a la de Buenos Aires.

En la previa del partido Maradona confesó que tenía ganas de ganarle en un duelo a Castañeda. “Quiero tener mi propia revancha y ganarle la partida en esta ocasión, pero como digo respetando a Castañeda que me marcó muy bien”. El madrileño no le dejó opción a Maradona para demostrar que era el número uno. Ese día le volvió a dedicar unas palabras. “Es un excelente marcador, limpio y tiene una nobleza que muy pocos la tienen. Son de los futbolistas que a mi me gustan”, explicó al final del partido.

El cuarto encuentro entre Osasuna y Maradona fue en 1984 en Copa del Rey y con goleada por 4-0 para los azulgranas. Un imparable Quini metió cuatro goles y no dejó opción a Osasuna. Aun tuvieron los rojillos una ocasión más de enfrentarse al diez, pero esta vez en 1992, con los colores del Sevilla y en el Sánchez Pizjuán. Un encuentro con empate a cero en el que Maradona, con problemas físicos, no logró ser útil ni para sus compañeros.

Unzué: “Nos dijo que no cometiéramos sus errores”

Juan Carlos Unzué fue compañero de Diego Maradona en el Sevilla y este miércoles desgranaba emocionado sus recuerdos en la SER. “Él era muy consciente de que había cometido errores desde muy joven. Recuerdo que ese año en Sevilla las noches post partido las pasábamos con él en una habitación y estábamos casi todos los convocados con él escuchándole. Nos contestaba a todas las preguntas futbolísticas y personales y cuando terminaba nos decía: ‘Os cuento esto porque sé que me he equivocado y como os quiero mucho, no quiero que cometáis el mismo error’. Y se me pone la piel de gallina al recordarlo. Ése es el recuerdo que me va a quedar siempre de Diego, que tenía un corazón enorme”, dijo el navarro.

Claves

La primera victoria El 1 de mayo de 1983, con el gol de Echeve, Maradona conoció la derrota en El Sadar. Jugaron por Osasuna, dirigido por Pepe Alzate: Barandica; Macua, Castañeda, Purroy, Lecumberri, Bayona, Echeverría, Lumbreras, Rípodas, Julio y Martín. Iriarte e Iriguíbel jugaron los últimos minutos, por Julio y Martín.

Los héroes del 4-2 El 15 de enero de 1984, los rojillos dirigidos por Ivan Brzic se impusieron al Barça en El Sadar en un recordado 4-2. Los once elegidos fueron: Vicuña; Esparza, Castañeda, Lecumberri, Purroy, Lumbreras, Rípodas, Bayona, Echeverría, Iriguíbel y Martín. Dioni sustituyó a Bayona y Julio a Martín en la segunda parte. Por el equipo de César Menotti jugaron Urruti (Artola); Tente Sánchez, Migueli, Alexanco, Julio Alberto, Alonso, Schuster, Maradona, Esteban (Rojo), Carrasco y Marcos. El espectacular encuentro quedó marcado por las rojas directas al capitán rojillo y al meta azulgrana por un duro rifirrafe en el minuto 50.