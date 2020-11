La Junta Electoral de Osasuna valida 947 candidaturas de representantes ante la Asamblea General

Actualizada 16/11/2020 a las 18:00

Finalmente serán 947 las candidaturas que concurrirán en las elecciones a representantes ante la Asamblea General. De las 954 presentadas inicialmente solo siete no han superado el examen de la Junta Electoral. Se trata de un socio que falleció días después de haber presentado la candidatura y seis socios que presentaron su candidatura pero se encontraban sancionados por no haber asistido o haber delegado el voto en más de tres asambleas en el anterior mandato. Los estatutos indican que, en esos casos, los socios no podrán ser elegidos durante el siguiente mandato según el artículo 24.6.

Tras el examen de la Junta Electoral estas son las candidaturas que concurrirán a las elecciones, que se celebrarán el domingo 6 de diciembre coincidiendo con la disputa de la jornada 12 en El Sadar ante el Real Betis.

Primero (Del socio 103 al 606): 58 candidaturas.

Segundo (Del socio 607 al 1628): 110 candidaturas.

Tercero (Del socio 1629 al 2642): 103 candidaturas.

Cuarto (Del socio 2643 al 3672): 89 candidaturas.

Quinto (Del socio 3673 al 4729): 92 candidaturas.

Sexto (Del socio 4730 al 5806): 84 candidaturas.

Séptimo (Del socio 5807 al 6926): 80 candidaturas.

Octavo (Del socio 6927 al 7969): 79 candidaturas.

Noveno (Del socio 7970 al 9171): 65 candidaturas.

Décimo (Del socio 9172 al 10351): 52 candidaturas.

Undécimo (Del socio 10352 al 11523): 84 candidaturas.

Duodécimo (Del socio 11557 al 42862): 51 candidaturas.

