Lopetegui encuentra su sitio

Actualizada 07/11/2020 a las 14:15

Apenas 69 kilómetros separan Asteasu de Berriatua, 33 si se traza una línea recta entre las dos pequeñas localidades interiores vascas. En la segunda, nació hace 42 años Jagoba Arrasate. La primera es la patria chica de Julen Lopetegui (54 años), ex entrenador del Real Madrid, ex seleccionador nacional y actual inquilino del banquillo sevillista. Un ilustre con currículum brillante pero también polémico, ya que en 2018 dejó el timón de España para irse al club madridista, en una decisión que le provocó la mayor lluvia de críticas de su carrera.



Los más jóvenes quizá no recordarán que Lopetegui se forjó una larga carrera como guardameta, primero en la base de la Real (fue subcampeón del mundo juvenil en 1985) y después en el Madrid, donde no tuvo oportunidades. Curiosamente, fue en el Logroñés donde triunfó y se convirtió en el primer internacional del club riojano (1994) y llegó a ir convocado por Javier Clemente al Mundial de EEUU. También probó fortuna en el otro grande, el Barça, donde las cosas le salieron mal. Se retiró en el Rayo en 2002.



Su camino en la selección se le abrió cuando colgó las botas para terminar de sacarse el carné de entrenador. Iñaki Sáez se fijó en él para entrenar a los porteros del combinado nacional.



“Desde el primer momento, tenía claro que quería ser el entrenador principal. Tuve la comprensión de Iñaki Sáez para dar el salto”, declaraba en una reciente vídeo-entrevista con The Coaches Voice, y se marchó al Rayo Vallecano, uno de sus ex equipos. Y así comenzó su andadura por los banquillos. No muy bien, ya que el Rayo bajó a Segunda B. “Tenía que liderar y gestionar a mis amigos, muchos de los que habían jugado conmigo. El respeto no se impone hoy día, tienes que ganártelo, con la gestión del grupo que tú lideras, con el diálogo”, añadía.



SUSTITUTO DE DEL BOSQUE



Tampoco triunfó en el Real Madrid Castilla y, tras una nueva experiencia en la selección, en las categorías inferiores, se marchó al Oporto, hasta 2014. Estaba a punto de fichar por un equipo inglés cuando en 2016 recibió la llamada de Ángel María Villar, que le ofreció liderar el proyecto de llevar a España al Mundial 2018.



“La selección venía de varios campeonatos donde no habían salido las cosas. Yo creía que el grupo tenía recorrido, como se demostró durante dos años magníficos. Se cuestionaba nuestro estilo y yo lo que creía es que había que potenciarlo con los jugadores que teníamos, matizar cosas e intentar evolucionar”, explica en la mencionada entrevista.



El equipo estuvo dos años sin perder, jugando ante grandes selecciones como Alemania, Italia, Inglaterra, Argentina, Francia. “En todos los partidos fuimos dominadores y obtuvimos excelentes resultados. Nunca se sabe qué habría pasado en la competición, pero estábamos preparados e ilusionados para aspirar al máximo en el Mundial de Rusia”, aclara.



Pero ocurrió lo ya conocido: le llamó el Madrid en vísperas del comienzo de la cita mundialista, aceptó la oferta para entrenar a los blancos al regreso de Rusia y fue destituido como seleccionador, tras unos frenéticos 12 y 13 de junio en los que se tomó la decisión en contra de la opinión pública de parte de los jugadores.



Su gran apuesta fue fallida. En su presentación, estuvo acompañado por su mujer, Rosa, y sus tres hijos. Descendiente de una familia de harrijasotzailes, su padre, además de dominar la piedra cilíndrica, regentó un asador. Su idea era instalarse en la capital con su familia durante mucho tiempo.



Apenas duró 14 partidos en una casa blanca en la que no ha logrado aún triunfar. “Creíamos que aún estábamos a tiempo de todo y, lo más importante, con el compromiso de los jugadores, un grupo que tenía mucho que dar. Como en la vida, de todas las experiencias profesionales se va aprendiendo”, señalaba sobre aquello.



Y es lo que hace en Sevilla, donde se ha consolidado como entrenador y cumple su segunda campaña, tras llevar al equipo andaluz a la primera a la Champions.

“Osasuna le mete mucho ritmo a los partidos”

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, manifestó ayer en rueda de prensa que Osasuna “le mete mucho ritmo a los partidos”, por lo que su plantel debe centrarse “en recuperarse lo mejor posible” del esfuerzo del miércoles en la Liga de Campeones. Para Lopetegui, el duelo ante los navarros “es muy importante” debido a la mala racha del Sevilla en la Liga, en la que ha sumado un punto de los doce últimos en liza, y por eso debe “encontrar la respuesta” al juego del rival, si bien recordó que los sevillistas llevan “dos partidos menos que muchos equipos”.



El preparador vasco, no obstante, insistió en que se mide con “un buen equipo que ha fichado muy bien”, que son “muy agresivos, presionan y tienen un entrenador que lleva varios años allí”, por lo que vencerles requerirá “una respuesta colectiva muy potente”.



El técnico reiteró la ausencia de Suso e Idrissi, a pesar de que “pensaba” que el gaditano “iba a poder estar en el partido ”, mientras el marroquí “lleva con una lesión compleja desde que llegó”.



Julen Lopetegui no se quejó de la sobrecarga del calendario de las ventanas de selecciones, ya que entiende “que es fruto de esta situación excepcional”, de modo que prefiere “cruzar los dedos, rezar a la Virgen del Rocío y esperar a que no haya casos” positivos a la vuelta porque “este bicho afecta a todos”.