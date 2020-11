Txuma Iso: “He pasado mucho miedo, no podía ni coger una botella de agua con las manos”

Actualizada 02/11/2020 a las 06:00

“Tienes la suerte de que me puedes escuchar la voz a un 95%. Ahora puedo hablar. Antes eran cuatro palabras y parar. Otras cuatro palabras y parar. Hasta con oxígeno me ahogaba. He pasado mucho miedo, le he visto los pies a San Pedro. Esto no es ninguna broma. Hay que tomárselo con mucha precaución y responsabilidad”. Conectado al oxígeno, Txuma Iso Martínez responde a la llamada de este periódico tras pasar el mayor trago de sus 53 años de vida. El tono del secretario de la junta directiva d