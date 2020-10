Rubén García hizo feliz al osasunismo

Actualizada 25/10/2020 a las 06:00

Cinco pasos al frente, un frenazo y un zurdazo raso inapelable para el guardameta Unai Simón. Así fue la secuencia del penalti anotado por Rubén García, que pasará a la historia por el simbolismo en la semana más especial de Osasuna. El valenciano, ya navarro de adopción, corrió en solitario para celebrarlo con rabia antes de ser engullido por todo el equipo. “Era un día muy especial. Seré partícipe, pero hay mucho detrás. Si hay un Centenario es porque han pasado grandes jugadores. El club ha vivido situaciones de todo tipo, pero ahora nos ha tocado disfrutarlo. Me hace estar muy orgulloso y, además, estoy feliz aquí”, confesó el protagonista.

Al joker no le hizo falta este sábado forzar una sonrisa en su boca con los dedos para mostrar su felicidad. Era un gesto natural. Con el tanto frente al Athletic, suma ya 17 dianas desde que viste de rojillo. Ha iniciado su tercera temporada en Pamplona y acumula la cifra exacta de 75 partidos. Rubén García se siente importante y, ahora, actúa en posiciones más ofensivas por la falta de delanteros como el Chimy, Budimir o Calleri. Ante la ausencia de Roberto Torres para lanzar la pena máxima, el valenciano cogió el balón con fuerza y demostró su confianza en un partido atascado.

DINAMISMO TRAS LOS CAMBIOS

La jugada maestra de Arrasate se produjo a falta de 15 minutos para el final. Retiró del campo a un exhausto Jony y Enric Gallego para dar entrada a Kike Barja y Adrián. Dos perfiles bien diferentes que lograron el efecto deseado. Sin un ‘9’ claro, los centrales del Athletic tuvieron que salir de zona y demostraron que estaban desubicados. El técnico de Berriatua se frotaba las manos, a la espera de una ocasión. Y llegó tras un penalti infantil de Ander Capa al canterano de Noain. “Es una gozada para un entrenador tener jugadores así. Venái de jugar dos partidos y no ha salido de inicio en una fecha tan señalada. Sin embargo, no ha torcido el morro y sabía que iba a tener sus minutos. Los aprovecha al máximo. Es ADN Osasuna. Tiene ese sentimiento arraigado y me alegro de que haya sido decisivo. En el acta del partido aparecerá que el penalti se lo han hecho a él”. Palabra de Jagoba Arrasate.

