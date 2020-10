El Athletic se vuelve cruzar en un hito

Actualizada 24/10/2020 a las 06:00

El destino se cruzó de forma caprichosa en la historia de Osasuna y no pensó en mejor invitado para interrumpir la fiesta que el Athletic. Además, no fue en una ocasión, sino en dos. El conjunto vasco rompió la racha de partidos invicto como local tanto en 1959 como 60 años después, en 2019. Dejó su huella en el campo de San Juan y en El Sadar. Los dos encuentros tuvieron su miga y, aunque con resultado bien diferente, la derrota fue igual de cruel. En el céntrico estadio pamplonés, los leones vencieron por un contundente 1-8, mientras que el curso pasado el triunfo fue por la mínima, 1-2. El cuadro vizcaíno también fue el encargado de visitar el feudo rojillo en la celebración del 75 aniversario, en 1995, y se acabó llevando el trofeo en juego tras superar en los penaltis al equipo dirigido por Paquito.

GOLEADA Y LESIÓN

Era un 11 de enero de 1959 y Osasuna había edificado una muralla infranqueable en el campo de San Juan. Hasta 30 rivales visitaron el feudo rojillo y ninguno logró llevarse los tres puntos. La racha comenzó en 1956 y se alargó durante tres años. Equipos como el Atlético de Madrid (3-1), Sevilla (5-2) o el Barcelona con Luis Suárez o Kubala (2-2) no pudieron ante el cuadro navarro. Pero llegó el vecino vasco, que se llamaba por aquel entonces Atlético de Bilbao.

Merodio. 0-1. Mauri. 0-2. De nuevo, Merodio. 0-3. ¿Qué estaba ocurriendo? Surrealista hasta que Adolfo Pérez Marañón, nada más comenzar la segunda mitad, puso el 1-3. Había un hilo de esperanza hasta que, en una jugada aislada, se terminó el sueño rojillo y también la participación en el partido del centrocampista de Olite. “Enseguida me vino un pase en profundidad y marqué haciéndole un quiebro al portero. Al minuto tuve la misma jugada. Me puse delante de Carmelo, le hice otro quiebro pero con tan mala suerte que en vez de entrar con las manos fue con los pies y me dio dos coces. Me dejó KO”, recordaba sin titubear el curso pasado el protagonista rojillo. La grave entrada mandó al navarro a San Juan de Dios durante un mes. “Meaba sangre y se me hinchó la tripa”. El Atlético de Bilbao olió la sangre, nunca mejor dicho, y ante diez no tuvo piedad. Merodio anotó cinco goles .

LA LEY DEL EX

60 años después mismos protagonistas y guiño histórico. Las generaciones más cercanas de rojillos recordarán la racha triunfal que emprendió el equipo de Arrasate en Segunda y que le hizo ascender de categoría. 31 partidos invicto como local. Incluso uno más que el guarismo alcanzado en los 50.

La visita del Athletic iba a ser el penúltimo partido en El Sadar antes de finalizar el año natural sin derrotas en casa. En la previa se desafiaba al destino y, los más veteranos recordaban aquel 1-8. Williams. 0-1. Pero esta vez no hubo 0-2, sino empate a uno gracias al tanto del Chimy Ávila. Faltaban quince minutos para el final y llegaron las oleadas de Osasuna. Esto estaba hecho. Pero apareció la ley del ex en la camiseta de Kenan Kodro. El exrojillo estaba teniendo una participación casi residual para el técnico Garitano, pero la lesión de Raúl García y la falta de delanteros en la convocatoria le obligó a confiar en el bosnio. El resto, ya lo saben.