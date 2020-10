Actualizada 22/10/2020 a las 06:00

Fue el 24 de octubre de 2018, casualmente a dos años de los 100, cuando en el Museo UNAV acogía la presentación de los cinco proyectos candidatos a ejecutar la reforma integral de El Sadar. Comenzaba un proceso que ahora está a las puertas de finalizar. El Muro Rojo no llega al 24 de octubre por los trabajos de mejora que se han ido añadiendo, pero falta poco más de un mes.

Tras aquella exposición, el trabajo del estudio OFS Architects bajo el manto constructor de la firma VDR se imponía en la votación entre 8.409 socios que participaron. Era febrero de 2019., El compromiso, terminar para el Centenario.

En junio de ese año se instalaron las primeras máquinas, dando tiempo a que se terminara la mágica temporada del ascenso. Desde entonces, 18 meses sin tregua. Y una pandemia de por medio. El estadio ha ido creciendo y despertando buenas críticas de la opinión pública. Ha sido un gancho para la campaña de socios, la del récord.

¿QUÉ FALTA PARA VER EL MURO ROJO COMPLETO?

Hoy, a las puertas de semejante efemérides, los trabajos se encuentran en su parte final. Cualquiera que pase estos días por el exterior del recinto, comprobará que faltan tareas por hacer. Por lo tanto, para el sábado no estará terminado pero las previsiones apuntan a finales de noviembre o principios de diciembre. “Andaremos en fechas por ahí, siempre con la cautela de cómo puede influir la pandemia”, indica Héctor Morales, director técnico de VDR.

Las letras de la fachada (Sadar y CA Osasuna) se siguen rotulando sobre el zócalo. La semana que viene comenzarán a verse más cambios. Serán visibles. Se irán colocando el armazón exterior y la cubierta de arriba. Todo, de color rojo para ser completado en un plazo de cinco o seis semanas. Aparte quedan remates en zonas interiores.



¿POR QUÉ NO SE HA LLEGADO AL CENTENARIO?

La razón hay que encontrarla en las mejoras del proyecto inicial. No hubo dudas entre la constructora y el club, sabiendo del músculo financiero por seguir en Primera. Se decidió retirar la cubierta de la Tribuna Alta por su mal estado y rodear el estadio entero con una única. Eso ha tenido un trabajo añadido, como la uniformidad del anillo inferior. “Han sido muchos más trabajos. No es que nos hayamos ido de plazo. Al final ha sido un 40% más de estructura de cubierta y de cubierta sobre el concurso original. Con todo, la obra se va a terminar en 18-19 meses. Está muy bien”, apunta Morales.

La cuestión está en saber cuándo los aficionados podrán volver a entrar a El Sadar. Ahora no es lo más importante dado el azote de la pandemia. Para el primer partido en casa contra el Levante y con el estado de entonces de las obras, todos los espectadores hubieran podido acceder a su asiento.

¿POR QUÉ HAY TANTOS PASILLOS EN EL ESTADIO?

Es una de las preguntas que se hacen los aficionados. ¿Qué le pasa a El Sadar respecto a otros estadios? Para tener la licencia de actividad, es necesario cumplir una serie de requisitos en cuanto a seguridad. En recintos en Navarra tiene que haber un pasillo con escaleras cada 18 asientos. No pasa lo mismo en otras comunidades. No hay más ver que estadios nuevos como el Wanda Metropolitano o San Mamés, que tienen zonas de hasta 38. Por no hablar de estadios más antiguos.

Con la volumetría de este Sadar y una normativa más flexible, el aforo hubiera sido mayor al de 23.576 actual. Los espectadores, eso sí, tendrán una mayor comodidad para acceder a su butaca.