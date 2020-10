¿Por qué hay tantos pasillos en El Sadar?

Actualizada 22/10/2020 a las 10:59

Es una de las preguntas que se hacen los aficionados. ¿Qué le pasa a El Sadar respecto a otros estadios? Para tener la licencia de actividad, es necesario cumplir una serie de requisitos en cuanto a seguridad. En recintos en Navarra tiene que haber un pasillo con escaleras cada 18 asientos. No pasa lo mismo en otras comunidades. No hay más ver que estadios nuevos como el Wanda Metropolitano o San Mamés, que tienen zonas de hasta 38. Por no hablar de estadios más antiguos.

Con la volumetría de este Sadar y una normativa más flexible, el aforo hubiera sido mayor al de 23.576 actual. Los espectadores, eso sí, tendrán una mayor comodidad para acceder a su butaca.

Te puede interesar