Se investigará el Zaragoza CFF-Osasuna

Actualizada 22/10/2020 a las 08:37

Un posible triple caso de positivos por covid-19 no comunicado por el Zaragoza CFF podría tener consecuencias para el club maño, que se enfrentó a Osasuna Femenino el pasado domingo en tierras mañas, en partido correspondiente a la primera jornada de la liga Reto Iberdrola y que terminó 1-1. Según las informaciones a las que tuvo acceso el presidente de la Federación Navarra de Fútbol (FNF) y responsable del femenino en la española (RFEF), Rafa del Amo, tres jugadoras de la plantilla del rival rojillo habrían dado positivo y estarían confinadas, extremo que el Zaragoza CFF no habría comunicado en su momento ni a la RFEF, ni a Osasuna, ni a la Federación Aragonesa. Ésta mantiene contacto con Del Amo para abrir una investigación que aclare lo ocurrido y por qué, de confirmarse, no se solicitó el aplazamiento del encuentro.

Del Amo comunicó al director general de Osasuna, Fran Canal, la información que manejaba sobre este tema. Canal, a su vez, lo trasladó al presidente del club maño, Rubén Alcáin. Las jugadoras supuestamente contagiadas no participaron en el encuentro.

“Cuando en un equipo de la competición de Segunda División RFEF de Fútbol Femenino exista un caso positivo por covid-19 de cualquiera de las personas que tenga licencia deportiva condicho equipo, se deberán suspender de inmediato los entrenamientos y la participación en las competiciones hasta que quede acreditado que el resto de miembros con licencia de dicho equipo hayan dado negativo en los test por covid-19 y nunca antes de 7 días desde que se tenga conocimiento del positivo”, dice la normativa de la RFEF dentro de las disposiciones extraordinarias para esta temporada sobre los casos positivos por coronavirus. Es en la cuarta donde se especifica el protocolo mencionado, que el Zaragoza CFF no habría cumplido, según confirmó Del Amo con su homólogo federativo en Aragón.

LA QUINTA DISPOSICIÓN

Los clubes que participan en competiciones de fútbol femenino profesionalizado y desde el inicio de las competiciones deportivas “están obligados a comunicar de manera confidencial y bajo el principio de secreto profesional al Departamento Médico de la RFEF y en el plazo máximo de 24 horas desde que tuvieran conocimiento del mismo, si cualquiera de sus integrantes con licencia federada en competiciones no profesionales de ámbito estatal diera positivo de Covid-19”, se lee en la quinta disposición.

“A estos efectos, la no comunicación prevista en los párrafos anteriores será considerada como infracción muy grave de las previstas en el artículo 68 del Código Disciplinario, considerado como una conducta contraria al buen orden deportivo o, en su caso, como infracción muy grave de las previstas en el artículo 69bis del mismo texto, al considerarse como actos especialmente graves por la manifiesta falta de respeto y puesta en riesgo a los compañeros del mismo equipo y del equipo rival”, añade la RFEF.

LAS FALTAS “MUY GRAVES”

Este código especifica que las faltas “muy graves” serán sancionadas con multa de 3.006 a 30.051 euros y una o varias de las siguientes sanciones que figuran en el artículo 68: pérdida del encuentro, deducción de tres puntos en la clasificación, descenso de categoría, celebración de partidos en terreno neutral, clausura total del recinto deportivo de un partido a una temporada.



Osasuna, que no ha movido ficha, permanece a la expectativa de los acontecimientos, que podrían reportar consecuencias deportivas positivas para el equipo de Kakun Mainz y todo lo contrario para el Zaragoza CFF.