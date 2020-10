Roberto Torres apunta al Centenario

Actualizada 21/10/2020 a las 17:51

Roberto Torres se entrena junto al grupo y apunta al Centenario

Pamplona, 21 oct (EFE).- El centrocampista Roberto Torres, ausente en los último encuentros por lesión, se entrenó ya este miércoles con el resto de la plantilla del Osasuna, parra encarar las últimas tres sesiones antes de recibir al Athletic de Bilbao el sábado en El Sadar, en lo que será el Centenario del club.

El de Arre ha reaparecido por primera vez con el resto de compañeros desde que se lesionase el pasado 27 de septiembre, frente al Levante en El Sadar, en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Osasuna juega este sábado ante una de sus bestias negras en casa, el Athletic. El rival y el día en el que los rojillos celebrarán su 100 cumpleaños, hacen que Torres no quiere perderse la cita como segundo capitán y osasunista que es.

La primera plantilla ha regresado a Tajonar, después del día de descanso que Arrasate dio ayer a sus pupilos, y para no perder el ritmo de competición a hecho técnica, posesiones y partido de fútbol en el que Torres ha ocupado el centro del campo en uno de los dos equipos junto a Íñigo Pérez.

La falta de efectivos en esa parcela para recibir a los 'leones' hace que exista la posibilidad de que el número 10 de Osasuna tenga que jugar en esa posición si su entrenador lo viese oportuno, un puesto que el diestro conoce y desde el que podría echar un cable a su equipo.

En una sesión en la que el buen ambiente ha sido la nota predominante, el capitán Oier no ha participado sino que ha saltado a otro de los campos de las instalaciones para realizar carrera continua por individual para ejercitarse así con menor carga de trabajo.

Cuatro de los seis futbolistas canteranos que habitualmente entrenan con el primer equipo han vuelto a ponerse a las órdenes de Arrasate, Saverio, Aimar, Córdoba y Javi Martínez, después de varios días ausentes por los positivos de covid-19 que se dieron en el filial rojillo

Por su parte, Lucas Torró ha proseguido con el trabajo para recuperarse de su lesión muscular y Darko y Brandon se han ejercitado juntos con balón de por medio para seguir con sus rehabilitaciones.

La Liga ha cambiado la hora del duelo frente al Atleti, que estaba fijado para el sábado a las 13:00 horas, algo que finalmente no será así, ya que se disputará a las 18:30 horas.

Este jueves, el equipo regresará a Tajonar a partir de las 10:00 horas para meter una macha más en la preparación del histórico duelo que Osasuna tendrá que disputar sin sus aficionados.