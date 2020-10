Budimir: "He fichado por Osasuna y estoy en la selección, no puedo ser más feliz"

Actualizada 07/10/2020 a las 16:09

Ante Budimir ha expresado sus primeras palabras como jugador de Osasuna en plena concentración con Croacia. El delantero se ha mostrado "contento" ya que asegura conocer el juego y el funcionamiento del club. "Todo sucedió literalmente diez minutos antes de la medianoche, pero tal vez sea aún más dulce de esa manera. Para mí es muy importante volver a jugar en el club de Primera y seguir siendo parte de ese entorno", ha declarado en el portal de la federación croata.

“En conversaciones con el técnico y los dirigentes del club, me di cuenta de que Osasuna quiere dar un paso adelante. Espero que hagamos una buena temporada, la gente de Osasuna está contenta por mi llegada. Ahora quiero agradecer su confianza con buenos partidos y goles” , ha relatado sobre su llegada. Budimir, que marcó en El Sadar la pasada temporada, ha bromeado al respecto: "Resulta que Osasuna estaba destinado para mí" (ríe).

Budimir, convocado con su selección, vive un momento dulce. "Me están pasando cosas estos días. He fichado por Osasuna y me encuentro con un equipo que siempre ha sido mi sueño, no puedo ser más feliz".

"SI PUEDO, IRÉ A VER LOS ENCIERROS"

Budimir ha sido preguntado por las fiestas de San Fermín y por si tendría permiso para correr los encierros (algo que lógicamente tienen prohibido). El delantero ha contestado con buen humor. "Ese tema no está previsto. No te preocupes, en ese caso siempre soy partidario de sentarme y verlo desde fuera. Hablé con personas de Mallorca que van a Pamplona todos esos días para participar en el encierro. Los miré un poco con asombro, pero me dijeron que fue un sentimiento especial para ellos cuando se pusieron una camiseta blanca y el pañuelo. Si surge la oportunidad, lo observaré desde la distancia adecuada".

