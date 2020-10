Osasuna necesita mejorar su imagen ante el Celta

Actualizada 04/10/2020 a las 06:00

Osasuna repite cita en El Sadar una semana después de la dura derrota contra el Levante. El mal sabor de boca del último partido necesita una respuesta contundente. Sin Aridane ni Roberto Torres, habituales en el esquema de Jagoba Arrasate, el equipo busca mejorar su imagen para, puesta esa primera piedra, tener opciones de puntuar contra el Celta de Vigo. En el horizonte, una semana con un parón por los compromisos de las selecciones que aumenta la importancia de espantar las malas sensaciones.

Toca una puesta en escena renovada, pese a las similitudes de la pasada jornada. De nuevo en casa y en un horario matinal que no le ha ido nada bien al conjunto rojillo. Osasuna ha tenido siete días para corregir desajustes -porque el Granada jugaba la Europa League- y el Celta en cambio se presenta en Pamplona tras haber jugado el jueves frente al Barcelona en Balaídos.

LISTA DE 22 SIN CARDONA

Arrasate confeccionó una lista de 22 futbolistas, uno menos de lo permitido, ya que Marc Cardona sintió molestias musculares en la sesión de ayer. Asier Córdoba, Kike Saverio y Aimar Oroz están citados. El entrenador anunció cambios en la alineación. Uno seguro por la lesión de Roberto Torres, cuyo vacío puede ocupar Jony en la banda izquierda. El extremo está llamado a marcar diferencias. Rubén García ha trabajado durante la semana en la banda derecha. En defensa Unai García y Raúl Navas pelean por un puesto junto a David García. Y en el centro del campo Lucas Torró, con buenas participaciones cada vez que ha entrado, llama a la puerta del técnico.

En todo caso, la versión de Osasuna deberá ofrecer mayor empaque y mordiente que hace una semana. Siguen siendo baja por lesión Chimy Ávila, Darko Brasanac y Brandon.

UN CELTA DISTINTO

El Celta de Vigo no es el del curso anterior, pese a mantener el equipo base. Pese a la derrota contra el Barça, los de Óscar no parecen los mismos que pasaron apuros para mantener la categoría. Iago Aspas, Denis Suárez o Nolito es parte del potencial. En la lista del conjunto gallego hay once canteranos. David Costas y Jorge Sáenz se quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica, mientras que siguen lesionados Sergio Álvarez, David Juncá, Kevin Vázquez, Rubén Blanco y José Fontán.

