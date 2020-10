Osasuna-Celta | Arrasate: "Con más o menos brillo, pero tenemos que competir"

Actualizada 03/10/2020 a las 13:39

La autocrítica de Jagoba Arrasate en la víspera de recibir al Celta de Vigo ha aparecido para señalar que hay "mucho que mejorar" después de haber caído contra el Levante. "Con más o menos brillo, siendo más o menos precisos, pero tenemos que competir", ha pedido el entrenador. Ha incidido en que quiere un Osasuna "más práctico" y que debe mejorar "en todo", especialmente con balón y en el repliegue.

"El proceso de esta semana ha sido analizar, corregir y mejorar. No hay otra. Cada día que ha pasado nos hemos encontrado mejor. Le hemos metido el bisturí al partido del domingo, lo hemos desgranado. Sabemos dónde estuvimos mal. Es un reto demostrar que somos un equipo competitivo", ha comentado Arrasate, que quiere "lo mejor" de Osasuna este domingo contra el Celta. "Más allá del ADN, el aspecto táctico es muy importante. Cuando no estás bien posicionado no llegas. Contra el Levante estuvimos casi de recadistas durante mucha parte del partido", ha indicado.

Arrasate ha pasado página y se centra en el siguiente duelo. "Más que preocupación lo que tengo es ilusión. Venimos de hacer un partido muy pobre, hemos trabajado para ver a otro equipo, a ese Osasuna que queremos todos", ha apuntado.

