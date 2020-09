Mendizorroza, el estadio alternativo para Osasuna

Actualizada 16/09/2020 a las 07:39

El protocolo sanitario para frenar la pandemia obliga a los clubes de Primera y Segunda a designar un estadio alternativo fuera de la comunidad. Se trata de una medida preventiva por si la situación sanitaria empeora en el territorio y hay que jugar en otro campo porque las autoridades así lo estiman. Osasuna ya ha trasladado a LaLiga y la Federación el escenario alternativo por si Navarra endurece las actuaciones: Mendizorroza. La casa del Alavés acogería a los rojillos en caso extremo.



Debía darse una respuesta antes del 18 de septiembre y apuntar “otro estadio de los que estén homologados al principio de temporada”. La propuesta necesita luz verde de la patronal y la RFEF, algo que ya se ha obtenido en las últimas horas.



A menos de una hora de Pamplona y con gran relación entre ambos clubes, Osasuna ha optado por Vitoria como sede. Esto no se debe a las obras de El Sadar sino a una eventual crisis sanitaria en Navarra. De momento no se contempla la presencia de público y, lógicamente, si se tiene que abogar por esta solución en un momento dado no será un buen síntoma de la evolución de la covid-19. Los rojillos no jugarán hasta la semana que viene, el fin de semana del 27 de septiembre, su primer encuentro en El Sadar. Será ante el Levante.



EL ALAVÉS JUGARÍA EN EL SADAR

Osasuna y Alavés han hecho una especie de cambio de cromos para decidir el estadio alternativo en caso de crisis. Fuentes del club apuntan que el conjunto que dirige Pablo Machín ha enviado como estadio suplente El Sadar, donde ayer comenzaron a instalarse ya los tepes de césped.

