El Atlético se cierra para la salida de Manu Sánchez

Actualizada 14/09/2020 a las 07:37

La llegada de Manu Sánchez a Osasuna está cada vez más complicada por no decir imposible. Las conversaciones con el Atlético de Madrid han dado diversos vaivenes y la última noticia que se tiene es que el joven lateral zurdo no va a salir.

El fichaje del colchonero estaba cerrado a falta de la firma, como así lo confirmaron desde Osasuna en privado el pasado 20 de agosto. Era el compromiso que se había alcanzado para la cesión por una temporada del jugador.

Sin embargo, todo ha ido cambiando a medida que han pasado las semanas. La marcha de Caio Henrique al Mónaco por 8 millones dejaba al Cholo Simeone con un único jugador para el lateral izquierdo, Renan Lodi, y fue cuando el Atlético trasladó que se congelaba la operación.

Entre tanto, los madrileños han ido al mercado a fichar y han centrado su objetivo en Olivera, del Getafe. Osasuna, a instancias del Atleti, estaba esperando a que se concretara esta operación para que llegara Manu Sánchez, que por cierto siempre ha mostrado su predisposición de venir.

Pero las últimas informaciones desde la capital hablaban de que el acuerdo estaba muy lejos debido a las diferencias económicas entre los clubes. El Getafe pide la mitad de la cláusula de rescisión, 10 millones, y el Atlético no llega ni a 5, apuntan.

Te puede interesar

RENOVÓ HASTA 2025

Esta circunstancia ha coincidido con la noticia que ha llegado a Osasuna. El Atlético de Madrid no tiene intención de dejar salir al futbolista, que sigue haciendo la pretemporada y ha renovado su contrato recientemente hasta 2025.

“Estoy bastante contento. Renuevo con mi equipo de toda mi vida y eso me pone muy feliz y me da ganas de seguir trabajando. El club ha demostrado que confía en mí y poder estar con los mayores es una alegría enorme”, expresó Manu Sánchez en declaraciones a los medios oficiales del Atlético. Recientemente coincidió con Moncayola en la sub 21.

Osasuna no quita ojo para traer a otro lateral aunque de momento tiene la posición cubierta con Juan Cruz, que el sábado debutó en el Carranza con una semana solo de entrenamientos a sus espaldas. Arrasate tiene además jugadores que en un momento dado pueden desempeñar ese trabajo de forma puntual.

Cruz, por cierto, será presentado esta mañana ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática.

BUSCANDO UN EXTREMO

El deseo principal de los técnicos ahora se centra en un jugador de banda que tenga la capacidad de desbordar. Hay nombres encima de la mesa y se han entablado conversaciones, pero todo depende del margen salarial de la Liga que se vaya a disponer.



Tras el fichaje de Calleri, el tercero de la temporada, el club conocerá en las próximas horas el dinero que le queda para poder acometer su próxima inversión y quizá cerrar la plantilla.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo