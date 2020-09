Osasuna, a por una alegría en Cádiz tras la lesión del Chimy

Actualizada 12/09/2020 a las 06:00

Cádiz se presenta como la primera parada en el camino de Osasuna. Con el sobresalto de la lesión del Chimy Ávila todavía en el cuerpo llega el estreno liguero en el Ramón de Carranza. Un recién ascendido espera a los rojillos. Será la piedra de toque inicial después de una pretemporada con cuatro amistosos y buenas sensaciones. Superado ese capítulo comienza la competición de verdad. En un contexto agitado por el mercado, las lesiones y la pandemia, Osasuna quiere evadirse y arrancar con buen pie.

La preparación ha dibujado un equipo que continúa la senda exitosa de la campaña anterior. Mantiene el bloque y su esencia de juego. No obstante, ha sufrido golpes en forma de lesión. Sobre todo la de Darko Brasanac, operado de una luxación en el hombro, y el Chimy Ávila. El atacamte argentino volvió a romperse el cruzado. Son las dos bajas de larga duración.

Los contratiempos han azotado la relativa tranquilidad que se vivía en Tajonar a las puertas de viajar a Cádiz, donde Osasuna toma el puso a la temporada del Centenario con el reto de consolidarse en Primera División. El Carranza y el Coliseum serán las dos primeras salidas consecutivas mientras El Sadar se prepara para su estreno.

SIN JUAN VILLAR

Jagoba Arrasate ofrecerá la convocatoria este mismo domingo, cuando el equipo se desplazará hasta tierras gaditanas en avión. Quiso dar 24 horas más de margen para tener más información sobre el estado físico de algunos futbolistas. Es el caso de Enric Gallego y Marc Cardona, y ya sin Juan Villar, traspasado este sábado por la noche al Almería. Ninguno está al cien por cien y el último se encuentra pendiente de cerrar su marcha. Su presencia en Cádiz es una incógnita, aunque el propio Arrasate no descartó que tenga minutos.

De la lista hay que tachar a Unai García, quien se recupera de una lesión muscular. Todo apunta a que viajarán los canteranos Aimar Oroz y Javi Martínez, además del habitual en pretemporada Gorka Zabarte. Sin embargo, Asier Córdoba no formará parte de la expedición. El talentoso centrocampista bilbaíno arrastra problemas físicos y está descartado.

La nota positiva la protagonizó Jorge Herrando, quien ya estuvo con el grupo en la sesión que tuvo lugar este sábado a puerta cerrada. El joven central no ha tenido minutos desde marzo. Sin contar con el navarro, Arrasate tiene a 22 futbolistas disponibles, el número que permiten las citaciones desde que se retomó el fútbol. Se podrán hacer cinco cambios.

JUAN CRUZ O IÑIGO PÉREZ

El once, con las conocidas ausencias, será reconocible y sin apenas novedades. Las dos nuevas incorporaciones, Lucas Torró y Juan Cruz, tienen opciones de jugar pero son las principales dudas de cara a la alineación. Arrasate no las tiene porque confirmó que ya lo ha decidido.

Juan Cruz tan solo llevaba una semana de entrenamientos con sus nuevos compañeros pero es el único futbolista específico en el lateral zurdo, lo que juega a su favor. Está por ver si sale de inicio o lo hace Iñigo Pérez, el recurso empleado en anteriores ocasiones. El centrocampista reconvertido es de la confianza del técnico para ese puesto. En principio no habrá novedades en el resto de la defensa.

En el eje Oier parece con plaza fija. Moncayola o Lucas Torró cuentan con opciones de acompañar al capitán. El de Garínoain conoce los mecanismos, aporta recorrido, y el flamante fichaje está llamado a hacer cosas importantes pero todavía necesita acoplarse. Un golpe le impidió participar en el último amistoso.

El ataque parece claro pero siempre a la espera del estado físico de los jugadores que arrastran problemas. No suele forzar la máquina Arrasate y hay efectivos en la plantilla para partir de inicio.

EL CÁDIZ NO TIENE A CERVERA

El coronavirus condicionó al Cádiz hace dos semanas con positivos en sus filas. Entre ellos, el de Álvaro Cervera. El entrenador, confinado, no podrá dirigir a los suyos. Roberto Perera, su segundo, ha cogido el testigo. El rival de Osasuna afronta el compromiso con bajas importantes. Alberto Perea, habitual en la banda izquierda, no jugará por sanción. Quezada y Garrido, lesionados, se quedaron fuera. Nano Mesa, que no fue inscrito, Ledesma y Álvaro Giménez tampoco serán de la partida.