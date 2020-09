Unzué: "No llego al nivel de estupidez de reírme del equipo de mi tierra"

Actualizada 04/09/2020 a las 00:15

Fue en la temporada 2016-17 y el día en que se consumaba el descenso a Segunda de Osasuna. En ese partido hubo un gesto que no gustó nada a algunos aficionados rojillos. Corría el minuto 67 de partido, el marcador registraba un 5-1 favorable al Barcelona, cuando Munuera pitó un penalti a Denis Suárez. Con el partido ya favorable, una parte del público jaleó a Mascherano para que lo tirase. Tras el tanto conseguido, las cámaras de TV captaron las risas en el banquillo azulgrana, donde estaba Juan Carlos Unzué como miembro del cuerpo técnico.

Este jueves en el programa Fuera de Juego de Radio Euskadi, el de Orkoien aclaró que aquello nada tuvo que ver con Osasuna. "Si alguien se molestó por la imagen del Camp Nou, lo siento, pero no tengo nada de qué arrepentirme: sé de lo que me reía y quien me conoce sabe que lo menos haría sería reírme del equipo de mi tierra. No llego a ese nivel de estupidez", zanjó.