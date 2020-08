Hasta el lunes 17 el equipo no se ejercitará de forma grupal en Tajonar

Actualizada 12/08/2020 a las 06:00

La jornada de este martes comenzó muy pronto para Osasuna. A primera hora de la mañana, los jugadores, cuerpo técnico y el grueso de los empleados del club acudieron a Tajonar para someterse a un test PCR y a otro serológico. Las pruebas se realizaron de manera individual y no hubo ningún tipo de contacto entre los miembros de la entidad rojilla. Cada uno llegó a un horario fijado previamente con su vehículo propio y tan solo se bajó de él para el pertinente test. Estos test se realizaron 48 horas antes del primer entrenamiento individual, previsto para el jueves, una vez los servicios médicos conozcan este miércoles los resultados. En el seno del club existe cierta preocupación por la existencia de positivos en otros equipos. Si se confirma alguno en Osasuna, el protocolo está claro. Se aislará al jugador a la espera de nuevas pruebas.

Tras regresar a las instalaciones después de tres semanas de vacaciones, la primera plantilla se desplazó después a la Clínica Universidad de Navarra para completar el segundo día de pruebas médicas. Este jueves están citados 29 futbolistas para iniciar, de forma individual, la pretemporada en Tajonar, a la espera de las novedades que se puedan producir con respecto al resultado de las pruebas de detección de coronavirus.



Tres sesiones individuales. Aunque la primera sesión de la plantilla estaba programada para mañana, a modo preventivo, la entidad navarra ha variado su hoja de ruta, por indicaciones de LaLiga. Los 29 futbolistas citados acudirán a Tajonar, pero la sesión se realizará de forma individual. Lo mismo ocurrirá el viernes y sábado. El domingo la primera plantilla disfrutará de su primer día de descanso.

El viernes, un segundo PCR. De esta forma, no será hasta el próximo lunes 17 de agosto cuando los entrenamientos serán grupales. Esta medida se ha tomado bajo recomendación de LaLiga para que los entrenamientos en grupo no se desarrollen hasta que los Servicios Médicos de Osasuna contrasten los test que se realizaron ayer con un segundo PCR, que pasarán el viernes. De este modo, los futbolistas que participen en la primera sesión colectiva lo harán con la garantía de haber superado dos test PCR con resultado negativo.



Tres ausencias. De los 29 futbolistas que acudirán a la primera sesión del verano no estarán tres de los seis cedidos que ha tenido Osasuna esta pasada temporada en diferentes equipos de Segunda División. Jaume Grau ultima su salida a otro conjunto de la división de plata y tanto Brandon (lesionado) como Barbero están inmersos con Almería y Girona en la promoción de ascenso. De hecho, ambos clubes se enfrentarán el próximo jueves. Perea, Antonio Otegui y Juan Villar sí volverán a pisar el césped de las isntalaciones de Tajonar.

Test PCR para el equipo filial y el femenino

Al margen del protocolo de LaLiga y, por voluntad propia de Osasuna, la entidad navarra realizará también un test PCR a las plantillas del filial y al equipo femenino. Las pruebas tendrán lugar esta misma semana, antes de que ambos equipos inicien sus entrenamietnos grupales. Hasta el momento, los conjuntos dirigidos por Santi Castillejo y Kakun Mainz se están ejercitando exclusivamente de forma individual en Tajonar. De esta forma, se está cumpliendo un protocolo sanitario que también les ha impedido usar los vestuarios.

Protocolo: sin vestuarios y con un inspector

LaLiga también informó a Osasuna de que se mantiene en vigor el protocolo que fue empleado por los equipos desde el confinamiento hasta la conclusión del campeonato. Se especifica que “no se permitirá la utilización de los vestuarios hasta nueva indicación”. Por este motivo, “los jugadores acudirán a las instalaciones vestidos desde sus domicilios, en los cuales también deberán ducharse tras las sesiones”. Por último, “un inspector de LaLiga estará presente durante los entrenamientos para visar la aplicación del protocolo”.

Doce positivos en ocho equipos de LaLiga

Durante este martes hasta ocho clubes de LaLiga notificaron diversos positivos en sus plantillas hasta un total de doce. El Valencia y el Huesca, recién ascendido a Primera, comunicaron dos casos. El Real Betis, a primera hora de la tarde, informó de uno y horas más tarde fue el propio Loren Morón quien lo confesó. El Deportivo Alavés fue el club más castigado con tres en su expedición. El Granada también hizo lo propio desvelando el nombre de Gonalons. Espanyol, Mallorca, Las Palmas y Tenerife también anunciaron casos.

