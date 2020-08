83,9%. Casi todos los socios quieren su dinero

Actualizada 07/08/2020 a las 06:00

La elección parece clara. Apenas han pasado dos días desde que Osasuna habilitó el sistema de compensación que permitía cuatro opciones para paliar en cierta medida la falta de fútbol en El Sadar por el coronavirus. Pero la respuesta de los socios está siendo tan masiva como elocuente. El primer día, el 81,6% de los socios se habían decantado por el ingreso del dinero correspondiente en su cuenta. Ayer, esta cifra subió al 83,9. Apenas el 16,1% de los socios han optado por una de las tres formulas de donación.

AYER, 1.400 DE 1.600

En cifras reales, eso significa que de los “algo más” de 4.100 socios que ya han entrado a la web del club o han pasado por las oficinas, 3.440 han optado por la devolución. El primer día fueron 2.040 de 2.500, por lo que ayer se sumaron 1.600 socios a esta iniciativa, con 1.400 optando por el ingreso del dinero en su cuenta.

Por otro lado, los partidarios de donar la parte proporcional que el club estableció que les correspondía, un 20% del total del abono (salvo una “cuota” fija que se marcó en 80 euros), se quedaron en el 16,1%, lo que supone 660 socios. Con respecto al día anterior, en el que donaron esta cantidad 460 socios sobre los 2.500 que accedieron a este sistema, ayer fueron 200 sobre 1.600.

De entre los partidarios de donar el dinero al club, el 1,7% optó por el fútbol base (70 socios en total), el 4,6% para el fútbol femenino (190), y el 9,8% a la fórmula mixta de ambas donaciones (400).

Entre los socios, las reacciones no se han hecho esperar al conocer las cifras ofrecidas por el club cada día, después de las 19.00, hora en que se efectúa el balance. Los hay extrañados o sorprendidos, pero también los que consideran que ya es suficiente pago el abono y la cuota de 80 euros.

“No pensaba yo que iba a haber tanta devolución... muy sorprendido... para mí, para mal (no es mi forma de ser socio de Osasuna). Aún así espero que todos renovemos y muchos se sumen a nuestra familia!!”, se dirigía al Twitter de Osasuna el usuario @JaviAguiMun. “Una pregunta,cuando el club tiene beneficios,¿los reparten con los socios? Pues a mí que me devuelvan los partidos no disfrutados”, respondía @T_kamino.

Por su parte, @fedesalcedom señalaba: “Bueno, en parte lo entiendo... Cada uno sabe lo que tiene en casa y seguro que hay muchos que están en un ERTE, o simplemente que cuesta ganar el dinero...”.

En Instagram, también opiniones para todos los gustos. @carlospi señala: “¡No doy crédito! Y luego vamos de rojillos hasta la muerte... bla bla bla... Que si el club es de los socios...”. Laura Gurpegui, por su parte, opinaba: “Si hubieran dado un cheque para canjearlo en la tienda por la camiseta oficial, te aseguro yo que la gente habría donado, pero...”.

“RESPETO” EN EL CLUB

Desde el club rojillo, se limitan a ofrecer diariamente las cifras y emplazan a que termine el plazo para que un portavoz de la entidad ofrezca una opinión oficial sobre la decisión de los socios.

De todas formas, se transmite el “respeto” a cualquiera de las opciones que se hayan elegido. Osasuna cuenta con 15.498 socios, por lo que ya han elegido el destino de su dinero el 26,45%.

Esta fórmula se extenderá hasta el 19 de agosto a través del área del socio de la web de Osasuna, en la que hay que darse de alta para solicitar el cobro (dando el número de cuenta) o elegir la donación. En este último caso, y en cualquiera de sus tres variantes, se recibirá un vale de 40 euros de descuento canjeable únicamente por la camiseta roja de paseo retro conmemorativa del centenario, que en la tienda tendrá un coste de 60 euros.