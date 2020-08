Las rojillas vuelven con sorpresa

Actualizada 04/08/2020 a las 06:00

Han estado 5 meses sin verse, desde que el mundo se paró por el coronavirus y la competición femenina no sólo se canceló en su momento sino que no se reanudó. Osasuna se quedó sin optar al ascenso y en medio de unas vacaciones forzosas mucho más largas de lo que habrían deseado. El lunes, por fin, las componentes de la plantilla volvieron a encontrarse. La cita fue en El Sadar, en primer lugar, y después en Tajonar. Era una primera toma de contacto en el club para, a continuación, recoger sus cosas en las instalaciones. Las caras conocidas y las nuevas se presentaron de forma escalonada entre las 17.30 y las 18.00 en el estadio rojillo, con las sonrisas tras las mascarillas y los saludos con el codo, como ya es costumbre. Cuando ya habían dado las 6 de la tarde, apareció un rostro desconocido. Se trataba de Silvia Pérez, ex portera del Eibar, cuyo fichaje no ha sido anunciado por el club a pesar de que ayer estaba ya citada con sus nuevas compañeras.

En una “no presentación” ya habitual en los equipos deportivos debido a la pandemia, las jugadoras no pudieron posar en el estadio debido a los trabajos en el césped. No hubo acceso a los medios de comunicación ni en El Sadar ni en Tajonar, porque el club comunicó después la política que va a llevar con todos sus equipos, en cuanto a medidas de protección y protocolo.

De hecho, ni las propias jugadoras sabían ni por dónde tenían que entrar en el estadio ni por dónde tenían que hacerlo después en Tajonar. Se dio la circunstancia de que coincidió su llegada en un momento con una larga cola en la improvisada tienda del club, a la espera de comprar el nuevo uniforme del equipo, y eso les despistaba, porque el pequeño acceso por el que tenían que pasar estaba justo en ese sitio, entre vallas, máquinas y operarios.

EL INESPERADO QUINTO FICHAJE

Las jugadoras comenzarán mañana las pruebas médicas y físicas y a continuación se retomarán los entrenamientos al mando de la nueva técnica, Izaskun Mainz, que releva a Mikel Bakaikoa.

El lunes faltó a esta primera cita la canadiense Serena Dolan, uno de los refuerzos para la nueva temporada. El club ha anunciado en sus canales oficiales a cuatro fichajes, pero ayer apareció en El Sadar Silvia Pérez Fernández de Romarategui, portera de 20 años procedente del Eibar, adonde llegó en el mercado invernal y se desvinculó en mayo, cuando el equipo fue declarado ascendido a la Liga Iberdrola.

Silvia llegó al Eibar procedente del Aurrera de Vitoria y ya es rojilla. “Soy nueva” dijo la joven al llegar a El Sadar.

Esta tarde, pruebas físicas, y mañana, entrenamiento

Está claro que si la temporada pasada acabó de forma abrupta e injusta para Osasuna Femenino el comienzo de ésta no va a ser ni mucho menos tranquilo por el efecto del virus. El club comunicó ayer por la noche las formas en las que van a entrenar tanto el Promesas como el Femenino y las medidas para los medios. En el caso del equipo de Kakun Mainz, las jugadoras realizarán pruebas físicas en tres grupos, a las 16.30, 18.00 y 19.30 en los anexos de Tajonar.

La competición en Reto Iberdrola comienza el 27 de septiembre. La categoría contará con 17 equipos por grupo, dado que no hubo descensos. Osasuna está en el Norte.

La entidad rojilla ya ha anunciado los fichajes de Serena Dolan (centrocampista canadiense de 22 años), Marina Martín (defensa mallorquina procedente del Tacón, de 21 años), la delantera barcelonesa María González (llega del Alavés y tiene 22 años) y la veterana ex capitana del Espanyol Paloma Fernández, de 30 años.

Diecesiete jugadoras continúan de la plantilla del año pasado. No siguen María Sampalo, Maider Irisarri, Kader Hançar, Nerea Valeriano, Lidia Alén y Nerea Tellería. Karolina Sarasua, Nahia Azpiazu, Uxoa Bertiz y Ane Ansa, del filial, harán la pretemporada.