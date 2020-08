Roncaglia tiene ofertas superiores a la de Osasuna

Actualizada 02/08/2020 a las 06:00

Hace unos días, Osasuna le trasladó al agente de Facundo Roncaglia una oferta de renovación a la baja. Una operación similar a la que se abordó con Adrián López, quien también terminaba contrato, pero que en esta ocasión ya se ha resuelto con la prórroga por una temporada más. Sin embargo, la entidad navarra está a la espera de que el defensor argentino tome una decisión para buscar o no un refuerzo para el perfil derecho.

En la tarde de este sábado, su agente Claudio Curti confesó que Roncaglia todavía no ha decidido su futuro. “Contamos con ofertas superiores a la de Osasuna de clubes españoles y de Europa. Me reuniré con él después de sus vacaciones. No se alargará mucho en el tiempo”, explicó el representante del argentino. El propio Curti valoró la opción de que el defensor siguiera en Pamplona. “El chico está muy a gusto en la ciudad y dentro del club, tanto con el entrenador como con sus compañeros. Así me lo ha hecho saber”. El agente también abordó la situación excepcional que se vive en el mundo del fútbol, por la crisis económica relacionada con el coronavirus. “Le trasladaré las ofertas y será él quien decida. Por un lado está el aspecto puramente económico y por otro su deseo personal”, concluyó.

Mientras tanto, en Osasuna desean que la resolución no se demore en el tiempo porque si finalmente Roncaglia decide no aceptar la oferta, la dirección deportiva deberá reforzar esa demarcación con un perfil similar al del argentino. La polivalencia del defensor permite que pueda ocupar el puesto de lateral derecho, para dar descanso a Nacho Vidal, o competir por la posición de central.

